Фото: youtube.com
Хоккейный клуб "Сибирь" опубликовал на видеохостинге YouTube клип, который посвящен 55-летнему юбилею команды. В съемках участвовали заслуженный артист России Евгений Важенин, а также хоккеист Максим Андронов, который победил острый лейкоз, пишет портал "Новосибирские новости" со ссылкой на пресс-службу клуба.
Также на лед вышли игроки "Сибири" разных эпох: Виталий Стаин (60-е), Борис Барабанов (70-е – 80е), Игорь Храмцов (80-е – 90-е), Андрей Тарасенко (2000-е) и Константин Алексеев (наши дни).
Видеоролик был презентован в конце минувшей недели, на юбилейном матче с московским ЦСКА, который "Сибирь" проиграла со счетом 1:5.
Издание напоминает, что ХК "Сибирь" в 2017 году празднует свое 55-летие.
Комментарии
Блин, очень круто! Ну прям очень! Классно!