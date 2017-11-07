С наступлением осени многие направляются в аптеки для того, чтобы запастись различными витаминами, которые должны поддержать иммунитет в период простуды. Но для того, чтобы оставаться здоровым, не обязательно скупать весь предложенный провизорами арсенал лекарственных средств, порой достаточно заглянуть в холодильник: маст-хэв любой осени и зимы — редька, которая издавна на Руси считалась кладезем витаминов. Этот овощ содержит легкоусвояемые калий, кальций, магний, железо и фосфор. В данном корнеплоде много полезных ферментов, органических кислот, эфирных масел, энзимов, микроэлементов и необходимых для организма витаминов, среди которых А, В1, В2, В5, В6, С, Е и РР. Оценив все эти плюсы, мы на Кухне.Amic.ru собрали 4 рецепта салатов из редьки, которые помогут вам не болеть простудой.
Салат из редьки с говядиной
Что потребуется?
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Редька - 560 г
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Говядина (вырезка) — 460 г
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Брусника (замороженная) — 30 г
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Масло оливковое — 45 мл
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Соль — по вкусу
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Смесь перцев — по вкусу
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Мед — 65 г
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Сок лимонный — 35 мл
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Уксус бальзамический — 25 мл
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Петрушка — на украшение
Как готовить?
Очистить редьку и натереть на крупной терке, замариновать в бальзамическом уксусе. Мясо нарезать тонкими полосками. Полить оливковым маслом, посолить и поперчить. После обжарить до готовности и смешать с брусникой и потомить на огне. Редьку отжать от лишнего сока и соединить с мясом. Выключить огонь, оставив блюдо под крышкой на плите на 5 минут.
Для заправки смешать мед, лимонный сок и оливковое масло, посолить и поперчить. Заправить этим салат и украсить зеленью.
Салат из редьки, яблок и моркови с майонезом
Что потребуется?
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Редька — 1 шт.
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Яблоко — 1 шт.
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Морковь — 2 шт.
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Репчатый лук — 3 шт.
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Соль — по вкусу
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Чёрный молотый перец — по вкусу
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Майонез постный — по вкусу
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Масло растительное — для жарки
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Клюква — по вкусу
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Зелень — по вкусу
Как готовить?
Очистить морковь, редьку, натереть на крупной терке и выложить в салатницу. Посолить и поперчить. Лук также очистить, нарезать полукольцами и обжарить на масле, после чего остудить и добавить к редьке. Натереть яблоко и выложить в салатницу к остальным ингредиентам. Приправить майонезом и все тщательно перемешать. Перед подачей на стол украсить клюквой и зеленью.
Салат "Удивлённая студентка"
Что потребуется?
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Редька черная — 1 шт.
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Огурец свежий (длинноплодный) — 0,5 шт.
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Яйцо вареное — 1 шт.
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Сметана — 3 ст. ложки
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Орехи грецкие — 1 горсть
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Соль — щепотка
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Перец черный — по вкусу
Как готовить?
Овощи почистить, яйцо отварить, все нарезать соломкой. Салат выкладывать слоями: первый — редька, второй - огурец, третий слой - яйцо. Полить салат сметаной, посолить, поперчить и украсить перемолотыми грецкими орехами. Убрать в холодильник на 30 минут.
Овощной салат из редьки со свеклой
Что потребуется?
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Редька - 1 шт.
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Свекла - 1 шт.
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Лук репчатый — 1 шт.
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Масло подсолнечное — 30 мл
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Соль — щепотка
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Чёрный перец — по вкусу
Как готовить?
Лук очистить, нарезать четвертькольцами и обжарить на подсолнечном масле, после охладить. Свеклу и редьку помыть, очистить и натереть (в данный салат идет сырая свекла, но при желании ее можно и отварить). Смешать с луком, посолить, поперчить и убрать в холодильник на 40-60 минут.
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