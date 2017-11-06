Фото: amsrus.ru
В центре российской столицы в очередной раз остановили машину, за рулем которой находилась лишенная водительских прав гонщица Мара Багдасарян. Об этом в понедельник, 6 ноября, пишет "Лента.ру", ссылаясь на Telegram-канал Hue.
Уточняется, что девушка была задержана на Комсомольском проспекте, она управляла Mercedes. Сотрудники ГИБДД составили протокол по статье "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления". Теперь девушке предстоит оплатить штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
Издание напоминает, что Багдасарян была пожизненно лишена права управлять автомобилем из-за медицинских противопоказаний 21 марта. У девушки диагностировали эпилепсию вследствие черепно-мозговой травмы, которая была получена в аварии.
За неделю до этого, 14 марта, девушке судом было назначено 202 тысячи рублей штрафа по многотомным материалам о нарушении ею ПДД.
10 марта судья мирового судебного участка №77 района Сокол приговорил стритрейсершу к году исправительных работ за незаконное приобретение листка нетрудоспособности. Девушка предъявила поддельный документ ради избежания административного наказания в виде уборки территории.
Напомним, Багдасарян стала известна после скандальной гонки на Mercedes-Benz Gelandewagen в российской столице, в которой фигурировал сын замглавы компании "Лукойл" Руслан Шамсуаров.
Комментарии
Чхать она хотела на законы и прочее
Да что таким сделают то? Заплатит свои штрафы и будет дальше ездить. В этом случае опять доказывается несостоятельность нашей правовой системы, изолировать их надо если по другому не понимают..
Ей закон неписан . Папиными деньгами путь себе продолжит. Садить таких надо!
Сломать ей обе кривые ноги открытым переломом. Сколько можно то?
Но наши единорасовские депутаты, только за непропуск пешеходов умеют штрафы увеличивать...
катается себе потихоньку
У ней личной собственноссти нет, так что взять с овечки нечего. На такие случаи нужно конфискацию авто вводить...
Да посадить её уже пора лет на 5-7, а там ей расскажут и покажут кто хозяин.
У ней личной собственноссти нет, так что взять с овечки нечего. На такие случаи нужно конфискацию авто вводить...
Машина чужая. На основании чего ее конфисковать?
Да посадить её уже пора лет на 5-7,
И кормить эту чухонку столько времени? Готовы оплачивать ее хавчик?
Сломать ей обе ходули без обезболивающих. Скорую не присылать, что бы на общественном транспорте ехала в травму. И пусть залечивает за свой счет, а потом уже подумает садиться за руль ли нет.