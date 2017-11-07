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Сибирские ученые накануне 100-летия Октября поспорили о революции

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Выступающие представили несколько альтернативных точек зрения на дальнейшее развитие России без большевиков

Фото: rotfront.su

3 ноября в Барнауле состоялся круглый стол "100-летие революции в России: уроки прошлого, вызовы будущего". Организаторами мероприятия выступили Вольное историческое общество и Комитет гражданских инициатив. Мини-конференция прошла в колоритных интерьерах музея "Мир времени", передающего дух советской эпохи. Среди выступающих оказались маститые ученые, правда, не все из них специализируются именно на новейшей отечественной истории.

Первый докладчик — профессор кафедры отечественной истории АлтГУ Виктор Разгон - в своем выступлении остановился на современных подходах к предпосылкам и причинам  революции 1917 года в России. Ученый разделил всех историков, пишущих о переломном моменте в развитии страны, на два условных лагеря – оптимистов и пессимистов. Первые полагали, что шедшая в Российской империи экономическая модернизация была весьма успешна и давала прекрасный шанс выйти из сложившегося кризиса эволюционным путем. Более того, успехи страны были заметны не только по сравнению с прошлым периодом, но и в сопоставлении с ведущими европейскими государствами начала XX века.

Историки–пессимисты, напротив, утверждали, что Октябрьская революция носила объективный характер. Она была вызвана якобы дальнейшим углублением противоречий в обществе, а вовсе не только Первой мировой войной. Таким образом, Октябрь вовсе не был "несчастным случаем". При этом обращалось внимание, например, на снижение жизненного уровня российского крестьянства. Также акцент делался на разрыве в доходах между 10 % наиболее богатых и 10 % наиболее бедных слоев общества. В Российской империи начала XX века этот коэффициент достигал 11. Справедливости ради, в той же Франции, США, Великобритании, Германии данный показатель был еще выше. Для справки, в современной России, по данным официальной статистики, разрыв измеряется 17-кратной величиной, по другим данным, он достигает 30 раз.

В последовавшей после доклада Виктора Разгона дискуссии часть собравшихся попробовала провести параллели между Февральской революцией 1917 года и августовским путчем в СССР в 1991 году (ГКЧП). Многие обратили внимание, что в обоих случаях революция вначале происходит в умах населения, после чего фактическое падение власти стремительно приближается, и люди не готовы ее защищать и отстаивать.

Профессор кафедры истории Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС Константин Морозов продолжил разговор о революционных событиях 100-летней давности. На этот раз речь пошла о шансах и потенциале эсеровской демократической альтернативы в 1917 году. Возможно, реализуйся этот сценарий, Россия могла бы пойти по пути развития конституционной монархии. При этом ученый, как бы извиняясь перед аудиторией за попытки посмотреть на историю в сослагательном наклонении, отметил, что захват власти большевиками в октябре 1917 года не отрицал и других сценариев. Господин Морозов при этом воспроизвел известное выражение Владимира Ленина: "Вчера было рано, завтра будет поздно, надо брать власть сейчас".

Константин Морозов подчеркнул, что партия социалистов-революционеров по своему составу была крайне неоднородна и можно выделить 4 различных идеологических "течения" внутри самих эсеров. К числу подобных группировок можно отнести, к примеру, левых эсеров, эсеров-максималистов и др. Их условно можно классифицировать в зависимости от отношения к демократии и тому, как решался вопрос с социализмом. Вкратце это можно передать формулой "социализм для народа или народ для социализма".

Выступающий сделал акцент на том, что в 1917 году это была самая массовая политпартия в РИ из более чем 350 политических образований. Численность эсеров к осени 1917 года превышала 1 млн человек, в то время как большевики насчитывали, например, 350 тысяч человек. Отсюда весьма закономерной выглядела и победа на выборах в Учредительное собрание. Сами эсеры набрали 39,9 % голосов, вместе с коалиционными силами и вовсе 58 %.

Таким образом, формально они получили "мандат" на дальнейшее переустройство России. Первоочередными шагами эсеров должны были стать земельная реформа и федеративное переустройство России, добавил господин Морозов. При этом не разгони большевики Учредительное собрание и не захвати власть, страна под руководством эсеровского правительства имела все шансы избежать Гражданской войны, пойти по пути многопартийности и парламентаризма. Впрочем, в идеологии эсеров присутствовали и утопические черты.

Оживленную дискуссию после этого доклада вызвала концепция так называемой единой русской революции: когда Октябрь является прямым следствием и продолжением Февраля, а вовсе не самостоятельным явлением.

После слово взял соучредитель и ректор (2004—2010) Сибирской академии управления и массовых коммуникаций Виктор Козодой. Он порассуждал за отведенные 20 минут о буржуазно-либеральных партиях России в 1917 году и причинах неудачи демократического сценария революции.

Спикер попробовал в своем выступлении проанализировать долгие годы доминировавшую в отечественной историографии точку зрения на российскую буржуазию как "трусливую и не революционную по своей сути". При этом в той же Франции или Англии именно буржуазия в свое время выступила основной движущей силой революции. После формирования в России временного правительства, 3 марта 1917 года, на первый план встает вопрос удержания власти. Это именно то, с чем российская буржуазия справиться не смогла. Тому есть несколько объективных причин, главная из них – ход исторических событий сильно противоречил идеалам этого социального слоя, а именно парламентской монархии. Это стало ясно сразу после того, как император Николай II, а следом и его брат Михаил отреклись от престола.

Подхватил тему альтернативной истории профессор кафедры политической истории, национальных и государственно-конфессиональных отношений АлтГУ Вячеслав Должиков. На этот раз было рассмотрено "корниловское выступление" как третий путь развития революции в России. Докладчик постарался уйти от тенденциозного освещения фигуры Лавра Корнилова. Ученый подвергнул резкой критике подход советской исторической науки, которая дала эпитет неудачной попытке установления военной диктатуры в 1917 году как "мятеж", подчеркивая его якобы нелегитимный характер. "Как мог осуществить мятеж на тот момент действующий верховный главнокомандующий русской армией", — задал риторический вопрос собравшимся г-н Должиков.

Подвел черту под дискуссией заведующий кафедрой всеобщей истории и международных отношений АлтГУ Юрий Чернышов. Его доклад был посвящен революции и столкновению "образов будущего". Ученый обратил внимание на то, насколько полярно воспринимаются спустя столетие ряд исторических фигур. "Например, тот же император Николай II. Если раньше он был Кровавый, то сейчас уже – Святой", — констатировал г-н Чернышов.

После прихода большевиков к власти идеологи движения постарались изобразить дело так, что вместе с этим наступил своеобразный "золотой век", высшее достижение для цивилизации на тот момент времени. После чего народу оставалось только поверить в эти слова и жить с данной иллюзией. Этот посыл перекликался с идеей изобилия, всеобщего счастья и свободы.

При этом возникший образ мировой революции (после победы большевиков) можно рассматривать как самый настоящий вариант утопии. С приходом к власти Сталина возобладал посыл о том, что социализм уже победил в одной отдельно взятой стране, но теперь его необходимо оберегать от врагов. Тем временем по всем законам жанра активно приукрашивались существующие у строя достижения и замалчивалась оборотная сторона режима – тот же ГУЛАГ. Однако постепенно советский народ стал уставать от бесконечного строительства коммунизма, трудовой энтузиазм стал исчерпываться. "Так утопия постепенно стала перетекать в антиутопию", - подвел итог своему выступлению историк.

По завершении всех докладов состоялась общая дискуссия, где ученые смогли уточнить ряд принципиальных моментов. В целом все выступающие выразили удовлетворение, что на мероприятии отсутствовали откровенно тенденциозные или псевдонаучные концепции, а также тот факт, что реальные исторические события не были искажены в угоду современной политической конъюнктуре.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

7.11.2017 07:58
Уточнение

Не поспорили, а подискутировали - есть разница)

0  0
7.11.2017 08:10
- гость -

Псевдонаучные измышления на тему "что было бы, если бы.." и ничего более. Большевики смогли взять власть потому, что их поддерживал народ и возглавлял гениальный политик Ленин. Народ, заводские и фабричные люди жили в "пору расцвета" в скотских условиях, а отношение к ним абсолютно ничем не отличалось от нынешнего отношения хозяев к рабочим (достаточно почитать воспоминания Ивана Бабушкина, есть в сети). Хищническая природа крупного капитала ничуть не изменилась за прошедшее столетие, сегодня весь мир жаждет перемен.

0  0
7.11.2017 08:14
майор

"Выступающие представили несколько альтернативных точек зрения на дальнейшее развитие России без большевиков... "

не было бы без Ленина и большевиков никакой России и никакой дальнейшей истории
К сожалению это 100% правда
Моральный развал и деградация в обществе к моменту 1917 года был запредельный
К моменту революции западный мир уже лет 150 бросал гигантские суммы на развитие деградации в России. И результаты медленно но верно получались. Как это делается сегодня
Западу в частности Англии было плевать что за буча будет здесь они вкладывались в будующую колонию. А потом в английском посольстве в Екатеринбурге убили царя и всех его наследников и этим еще больше развалили Россию
Кроме большевиков реально делать что то с государством вообще никто не мог
Даже городская дума Барнаула добровольно большинством голосов отдала власть большевикам Ленинцам. Просто потому что город гибнул а у них был четкий план спасения
Англичане владели Россией колонией до прихода Сталина. Он притормозил процесс и тогда они вложились в Германию. И появился гитлер
Учите историю

0  0
7.11.2017 08:17
Сталинский Сокол

Сколько не лить грязи и гадать-кабы что, да как бы кабы. Ясно одно. Великая Октябрьская Революция, дала моей стране великое Процветание, Свободу, Равенство и Братство!!! Под руководством Великого Ленина и Сталина!!!! Спасибо Вам за Это!!!

0  0
7.11.2017 08:18
майор

У запада гигантские деньги и возможности. Они будут вкладывать в развал России и вкладывать и вкладывать бесконечно. Планомерно по пунктам выгрызая крупицу за круцпицей чужими руками. Пока Россия не треснет. Ну или пока им на голову не вывалят тысячи ядерных бомб. Не станет запада -не станет и давления

0  0
7.11.2017 08:29
- гость -

У запада гигантские деньги и возможности. Они будут вкладывать в развал России и вкладывать и вкладывать бесконечно

Наша элита вывела за последние 10 лет около триллиона руб (по данным мвф) из России, как думаете на эти деньги можно развалить Россию.

0  0
7.11.2017 08:31
- гость -

А построить красивую жизнь можно было в России?

0  0
7.11.2017 08:44
- гость -

Для сегодняшней революции достаточно захватить все ТРЦ в городе)

0  0
7.11.2017 09:10
- гость -

барнаульские ученые - оксюморон. как еврей-дворник.
не революция, а переворот.
не гениальный политик Ленин, а немецкий шпион Бланк.

0  0
7.11.2017 09:11
- гость -

Да вы что? А по классике сюжета надо сми захватить, тв и контроль интернета, а ужо потом крембль

0  0
7.11.2017 09:15
- гость -

Какие могут быть споры. Революция произошла, теперь надо думать о том, чтобы власть передавалась мирно и по основному закону! Но 17 год не стал уроком, новые буржуа также угнетают народ, ненавидят и боятся его, вносят раскол в общество. Упорно и тупо воруют и ведут страну к новому катаклизму...

0  0
7.11.2017 09:23
- гость -

Зарплата ниже прожиточного миниму что еще надо

0  0
7.11.2017 10:06
майор

7.11.2017 09:10
- гость -
барнаульские ученые - оксюморон. как еврей-дворник.
не революция, а переворот.
не гениальный политик Ленин, а немецкий шпион Бланк.

переворот устроил не Ленин и не большевики
Ленин сделал 2 гениальные вещи
1. он заключил Брест-Литовский мир с германией когда все были против
2. он разрешил грабить. Вполне официально разрешил. Он одним ударом разрубил узел противоречий богатый-бедный копившийся веками
3 он сделал план индустриализации и начал ее

0  0
7.11.2017 10:25
- гость -

7.11.2017 10:06
майор
2 гениальные вещи, а пункта 3?))
ок, хорошо.
1) Брест-Литовский мир - предательство национальных интересов.
2) грабить - это по большевистски)
3) план индустриализации страны был готов еще при Витте/Столыпине.

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7.11.2017 10:30
- гость -

грабить - это по большевистски)

а купить остров Манхэттен за бусы, зеркальца и прочие безделушки это замечательный пример капиталистического ведения дел? )

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