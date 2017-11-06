Фото: penza-post.ru
Полицейские оперативно раскрыли магазинную кражу, которая была совершена в одном из магазинов села Петропавловское Петропавловского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Уточняется, что инцидент произошел в ночь на четверг, 2 ноября. Неизвестные вырвали решетку и, разбив окно, проникли в помещение. Из магазина они украли спиртное, продукты и сигареты, нанеся, предварительно, ущерб владельцу магазина в размере порядка 10 тысяч рублей.
Уже днем стражи порядка задержали подозреваемого, которым оказался 37-летний житель села Антоньевка.
Полицейские изъяли у него часть похищенного. Мужчина не стал отрицать свою вину.
По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, было возбуждено дело. Злоумышленнику теперь грозит до пяти лет лишения свободы.
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