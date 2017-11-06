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2017 год не побьет температурный рекорд прошлого года, однако войдет наряду с 2015-м и 2016-м в тройку самых тёплых за всю историю наблюдений синоптиков, передает Life.
Представители Всемирной метеорологической организации отметили, что прошлый год обязан своей "теплотой" феномену Эль-Ниньо. Это колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. При этом текущий может оказаться лидером среди годов, когда это явление не наблюдалось.
Синоптики отметили, что в первые девять месяцев 2017 года глобальная температура была на 0,47 градуса Цельсия выше, чем в среднем за 30 лет. Эксперты назвали рекордным теплом и погоду, которая была в ряде российских регионов. А вот в Соединенных Штатах и Канаде было холоднее.
"Протяжённость арктического льда была значительно ниже среднего уровня", — описали метеорологи период с января по сентябрь. Они добавили, что в сентябре льда было меньше на 25–31%, чем в среднем в 1981–2010 годах.
В первом месяце текущей осени специалисты также зафиксировали самый высокий за всю историю наблюдений индекс аккумулированной энергии циклонов. Эксперты не исключили, что вызываемое деятельностью человека изменение климата приводит к большей интенсивности осадков.
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