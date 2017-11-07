Пассажирский автобус, следовавший по маршруту №53, сбил женщину-пешехода на пересечении улиц Попова и Юрина, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
Авария произошла рано утром во вторник, 7 ноября. Как утверждают свидетели происшествия, автобус не притормозил перед пешеходным переходом.
В ГИБДД Барнаула информацию о происшествии подтвердили. В ведомстве рассказали, что женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем автобуса находился 40-летний водитель. Пострадавшая с травмами была доставлена в горбольницу №1.
Комментарии
Еще одна кегля...
страшно
Еще одна кегля...---------------------Следующей будешь ты, в процессе выздоровления авось поумнеешь.
автобусы не притормаживают перед переходами, у них вообще привычка педаль в пол жать а потом тормозить резко.
Водитель автобуса- не профессия. Это деформация личности, такая же, как гомосексуализм или религиозность.
один не притормозил, вторая не посмотрела....
странно, что еще месный не прискакал.
17. Пешеход обязан
17.2. переходить (пересекать) проезжую часть дороги по подземному, надземному пешеходным переходам, а при их отсутствии, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен, — по наземному пешеходному переходу