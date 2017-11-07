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Новости

Пушков о запрете российского гимна в Пхенчхане: "Торжество русофобии"

, ИА "Амител"
По мнению Пушкова, запрет гимна России на Олимпиаде является недопустимым

Фото: v-kurse.ru

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал возможный запрет гимна России на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Свое мнение он написал в Twitter.

"Убежден: участие в Олимпийских играх при запрете гимна России и ее исключении из церемонии открытия недопустимо. Нельзя поддерживать торжество русофобии", — отметил сенатор.

Как пишет РБК, ранее газета The New York Times сообщила, что Международный олимпийский комитет (МОК) может допустить сборную России к участию в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году, но с запретом на исполнение национального гимна страны и на участие российской делегации в церемонии открытия.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

7.11.2017 09:20
- гость -

Позорники - разберитесь с мутками, с допингом - или прямо все отвергайте и решайте дело в суде - сколько можно тянуть и ничего не делать!

0  0
7.11.2017 09:20
- гость -

Ну так ответе тогда им, газ отключите или еще чего придумайте, слабаков всегда бьют, особенно если они не отвечают.

0  0
7.11.2017 09:39
гость

мне кажется, что это делается, чтобы унизить, ведь если к спортсменам претензий нет-они чистые и будут участвовать в соревнованиях....то причем тут гимн и торжественный выход???? каким образом гимн и выход пошатнут устои олимпийского движения?

0  0
7.11.2017 09:41
- гость -

олимпийские игры были придуманы для объединения людей, сейчас они используются по противоположному назначению

0  0
7.11.2017 09:46
- гость -

поздно пить боржом
"проявили слабость, а слабых бьют" (c)

0  0
7.11.2017 09:48
- гость -

...сколько можно тянуть и ничего не делать!

людей надо понять, у людей обстоятельства

0  0
7.11.2017 09:51
- гость -

проявили слабость, а слабых бьют
---------------

Дурь проявили, а таких презирают.

0  0
7.11.2017 09:56
- гость -

Гайдзин - иностранец. Бака - дурак. Бакагайдзин - американец.
однако это японское мнение им не мешает жить лучше всех

0  0
7.11.2017 10:04
Сергей

Как самоутверждаться, то будем? Чтобы отвечать надо сильным быть, хотя бы в экономике (где планы, направления, вектор на худой конец ?). Слабых не всегда бьют, зависит от уровня iQ смотрящего.

0  0
7.11.2017 10:08
Массаж мозга

Наверное, тут надо "поблагодарить" жуликов-путеноидов - пятно позора расплылось по всей России. Никакого раскаяния, продолжаем изворачиваться и врать. Вам не кажется, что политика нашего пересидента контрпродуктивна, как он сам любит выражаться?

0  0
7.11.2017 10:13
гость

о каком раскаянии речь? перед кем каяться? перед папуасами что-ли?

0  0
7.11.2017 10:16
- гость -

Что-то уже даже и слов нет. У нас не власть, а ч.м.о. какое-то.

0  0
7.11.2017 10:19
Массаж мозга

10:13, вас лично никто каяться не приглашал, т.к. вы не в курсе и не при делах.

0  0
7.11.2017 10:48
- гость -

.11.2017 10:08
Массаж мозга
\Никакого раскаяния, продолжаем изворачиваться и врать.

Раз вы в курсе, расскажите - кому и перед кем, а главное за что, надо раскаяться.

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