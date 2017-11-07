Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал возможный запрет гимна России на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Свое мнение он написал в Twitter.
"Убежден: участие в Олимпийских играх при запрете гимна России и ее исключении из церемонии открытия недопустимо. Нельзя поддерживать торжество русофобии", — отметил сенатор.
Как пишет РБК, ранее газета The New York Times сообщила, что Международный олимпийский комитет (МОК) может допустить сборную России к участию в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году, но с запретом на исполнение национального гимна страны и на участие российской делегации в церемонии открытия.
Убежден: участие в ОИ при запрете гимна России и ее исключении из церемонии открытия недопустимо. Нельзя поддерживать торжество русофобии.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 ноября 2017 г.
Комментарии
Позорники - разберитесь с мутками, с допингом - или прямо все отвергайте и решайте дело в суде - сколько можно тянуть и ничего не делать!
Ну так ответе тогда им, газ отключите или еще чего придумайте, слабаков всегда бьют, особенно если они не отвечают.
мне кажется, что это делается, чтобы унизить, ведь если к спортсменам претензий нет-они чистые и будут участвовать в соревнованиях....то причем тут гимн и торжественный выход???? каким образом гимн и выход пошатнут устои олимпийского движения?
олимпийские игры были придуманы для объединения людей, сейчас они используются по противоположному назначению
поздно пить боржом
"проявили слабость, а слабых бьют" (c)
...сколько можно тянуть и ничего не делать!
людей надо понять, у людей обстоятельства
проявили слабость, а слабых бьют
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Дурь проявили, а таких презирают.
Гайдзин - иностранец. Бака - дурак. Бакагайдзин - американец.
однако это японское мнение им не мешает жить лучше всех
Как самоутверждаться, то будем? Чтобы отвечать надо сильным быть, хотя бы в экономике (где планы, направления, вектор на худой конец ?). Слабых не всегда бьют, зависит от уровня iQ смотрящего.
Наверное, тут надо "поблагодарить" жуликов-путеноидов - пятно позора расплылось по всей России. Никакого раскаяния, продолжаем изворачиваться и врать. Вам не кажется, что политика нашего пересидента контрпродуктивна, как он сам любит выражаться?
о каком раскаянии речь? перед кем каяться? перед папуасами что-ли?
Что-то уже даже и слов нет. У нас не власть, а ч.м.о. какое-то.
10:13, вас лично никто каяться не приглашал, т.к. вы не в курсе и не при делах.
.11.2017 10:08
Массаж мозга
\Никакого раскаяния, продолжаем изворачиваться и врать.
Раз вы в курсе, расскажите - кому и перед кем, а главное за что, надо раскаяться.