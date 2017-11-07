Два автомобиля столкнулись на улице Трактовой в Барнауле во вторник, 7 ноября, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
Как утверждают свидетели аварии, столкновение произошло недалеко от ТЭЦ-3. Один из участников ДТП вылетел на встречную полосу. Один автомобиль получил серьезные повреждения переднего бампера, другой отлетел в столб.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, на место ЧП выезжала скорая помощь.
В ГИБДД Барнаула факт аварии подтвердили. Однако пока нет информации о причинах ДТП и пострадавших. Более детальная информация появится позже.
Комментарии
Барнаул - город автомобильных торопыг. Если проанализировать ДТП в последние 2 года, то 80% это выезд на "встречку"!