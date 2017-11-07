50-летняя жительница США лишилась работы после того, как показала кортежу президента Америки Дональда Трампа оскорбительный жест. Об этом пишет РИА "Новости".
Как ранее сообщало ИА "Амител" , женщина ехала на велосипеде, когда ее обогнал кортеж президента страны. Женщина показала кортежу средний палец. Этот момент запечатлел фотограф Белого дома. Снимки разошлись в интернете. Некоторые пользователи интернета оценили поступок американки как "героический".
Тем не менее руководство компании, где работала женщина, вызвало ее на разговор. Американке сказали, что она нарушила политику компании в отношении соцсетей, когда поставила на фотографию профилей в Twitter и Facebook кадр с грубым жестом, адресованным кортежу американского президента.
Также известно, что женщина работала в компании, которая выполняет государственные заказы, поэтому изображение могло навредить бизнесу.
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