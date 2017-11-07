Казахи, немцы, украинцы: кто интересуется алтайской недвижимостью

Аналитики сайта "Недвижимость Алтай" на основании данных сервиса "Яндекс.Метрика" выяснили, жители каких стран и городов России интересовались недвижимостью Барнаула в течение года. Оказалось, что лидером среди других государств является Казахстан, на втором месте – Украина, на третьем – Германия.

"Сделки с представителями других стран происходят крайне редко. Возможно, только Казахстан и Китай являются исключением, но тенденции, динамики нет. Какой интерес может представлять аграрный депрессивный Алтайский край для иностранцев? Наверное, эти люди ищут что-то в Горном Алтае, но для не погруженных в тему Республика Алтай и Алтайский край – один регион. Или, например, там подыскивают жилую недвижимость, коммерческие объекты, землю. Этот вариант более похож на правду", – утверждает директор агентства недвижимости "Ленинский проспект" Сергей Чуркин.

Также в десятку вошли США, Беларусь, Китай, Дания, Канада, Черногория, Чехия. Интересно, что годом ранее Германия занимала вторую строчку, а Украина – третью. В среднем интерес иностранцев к алтайской недвижимости вырос на 5-7%. Впрочем, эксперты говорят, что эти данные не отражают реальной картины.

Узнать информацию о том, жители каких регионов России активно интересуются недвижимостью в Алтайском крае, можно на сайте "Недвижимость Алтай".