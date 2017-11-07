Фото: kulinarika.ru
Туристы, отдыхающие в Белокурихе, смогут отведать элитную мраморную говядину, произведенную в Алтайском крае на специальной ферме, которую создали в рамках аграрно-курортного кластера, передает ТАСС.
Предприятие работает в Солонешенском районе. Заместитель генерального директора компании-инвестора проекта Олег Акимов, говоря о работе животноводческого комплекса, отмечает: "Мы создали предприятие в рамках аграрно-курортного кластера, который будет снабжать элитным мясом отдыхающих в Белокурихе. В первую очередь нас интересовало качество: есть спрос на мраморную говядину, но ее трудно найти, а поставлять из Аргентины или даже с других предприятий края не очень удобно".
В настоящий момент в комплекс уже вложено более 11 миллионов рублей. При этом средства будут инвестировать и дальше.
Элитное мясо будет поступать в санатории Белокурихи.
Комментарии