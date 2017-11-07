Полицейские задержали жителя Первомайского района, которого подозревают в краже чужого имущества, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Известно, что этой осенью кто-то проник в хозяйственную постройку, расположенную в одной из усадеб села Боровиха. Оттуда было украдено два ноутбука, свадебное платье, фен, плеер, строительный инструмент. Сумма материального ущерба составила пять тысяч рублей.
Вскоре удалось задержать подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель. Все похищенное полиция нашла у него дома. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Комментарии