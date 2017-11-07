Дух революции в Барнауле жил, живет и будет жить!
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Дух революции в Барнауле жил, живет и будет жить!
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Комментарии
Вот я встречу того духа,
Ух отмечу его в ухо. ))
Отмечка то выросла?
Всех трудящихся с праздником....
День седьмого ноября -
Красный день календаря.
Погляди в свое окно:
Все на улице красно.
Вьются флаги у ворот,
Пламенем пылая.
Видишь, музыка идет
Там, где шли трамваи.
Весь народ - и млад и стар -
Празднует свободу.
И летит мой красный шар
Прямо к небосводу!
С праздником!
Всех с праздником!!!
А где же "можем повторить!"?
Х/Ф "ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ" - НОВОЕ "ПЕРЕПИСЫВАНИЕ ИСТОРИИ" С ПОЗИЦИИ КАПИТАЛИСТОВ!
Товарищи! Вот начался показ х/ф "Демон революции". Власть не зря так широко рекламировала его: уже в "Вестях" диктор сказал, что создан он был на основе "рассекреченных документов охранных предприятий",- т.е. нам преподнесут взгляд на революцию С ПОЗИЦИЙ ЦАРСКИХ ЖАНДАРМОВ, КОТОРЫЙ БУДУТ ВЫДАВАТЬ ЗА ИСТИНУ! Не будем забывать это, и скажите об этом всем своим знакомым, детям и внукам!
Ну, хорошо хоть, что "демоном" назвали не Ленина, а Парвуса! Но создается впечатление, что Парвуса нам и хотят преподнести главным "творцом истории и революции", а Ленина - отодвинуть куда-то на 2-й план! Уже в начале фильма снова всплывает тема "немецких денег",- Ленин будто бы сопротивляется, но хитрый Парвус наверняка как-то всучит ему их... В общем, снова нас будут убеждать, что революция - это только кровь и ничего хорошего, что ее можно было бы избежать, если бы... (посмотрим, что они нам преподнесут), что революцию 1917 года творил не народ, а... Парвус!
Итак, смотрим и понимаем: "Демон революции" - это очередная историческая подделка с явно буржуазных позиций!
Сергей Фомичев
7.11.2017 11:52
Павсекакий
Можем повторить! Ура, товарищи!!!
7.11.2017 12:09
- гость -
Вчера после сериала "Троцкий" на первом, был док. фильм (не помню точно, вроде "Истинная история революции", так там тоже - все отлично было, и народ богател, и промышленность процветала, и царь реформы провел самые передовые, а рабочие (большинство) было соц.застрахованы и работали не более 9,5 час (а то и 8, у некоторых промышленников, даже президент США поздравил с этими достижениями царя), только либералы воду мутили, ну и домутились.
Ничего не напоминает? Особенно про либералов (или как сейчас - либерастню).
Всех со столетним юбилеем Великой Октябрьской Социалистической Революции!!
12:49, Ага... понравилось заявление, что мол - враки про то, что хлеба не хватало в питере зимой 17-го... типа хлеб на самом деле был, но только белый, а работяги ели чёрный, и типа поэтому они и возмущались.
Интересно, а почему же работяги так "любили" чёрный хлеб, и не любили белый?
Короче, из оперы "хлеба нет - пускай едят пирожные" : D