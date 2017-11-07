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Выборы 2017

Вы довольны работой полиции?

Да, вполне.

У меня много претензий к работе полиции.

Сотрудники полиции всегда оперативно реагируют на сигнал.

По моим обращениям работали крайне медленно.

Я чувствую, что на улицах стало спокойнее.