Компания Samsung выпустила рекламный ролик, в котором рассказала о недостатках iPhone, а также сравнила свои смартфоны с продукцией Apple. Об этом пишет ФАН.

Сюжет ролика переносит нас в 2007 год. Герой ролика — молодой человек — получает свой первый iPhone. Спустя какое-то время он покупает iPhone 5s, а потом — iPhone 7. Его подруга все эти годы пользуется телефонами от Samsung. К концу сюжета парень приходит к мнению, что смартфоны Samsung лучше, чем продукция Apple.

Также в рекламе описаны основные минусы iPhone: маленькая карта памяти, "боязнь" воды и отказ от всех разъемов в пользу коннекторов lightning.

В итоге молодой человек получает смартфон от Samsung и иронично смотрит на очередь, которая выстроилась за новым iPhone X.