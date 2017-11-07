Компания Samsung выпустила рекламный ролик, в котором рассказала о недостатках iPhone, а также сравнила свои смартфоны с продукцией Apple. Об этом пишет ФАН.
Сюжет ролика переносит нас в 2007 год. Герой ролика — молодой человек — получает свой первый iPhone. Спустя какое-то время он покупает iPhone 5s, а потом — iPhone 7. Его подруга все эти годы пользуется телефонами от Samsung. К концу сюжета парень приходит к мнению, что смартфоны Samsung лучше, чем продукция Apple.
Также в рекламе описаны основные минусы iPhone: маленькая карта памяти, "боязнь" воды и отказ от всех разъемов в пользу коннекторов lightning.
В итоге молодой человек получает смартфон от Samsung и иронично смотрит на очередь, которая выстроилась за новым iPhone X.
Комментарии
Нахрена так часто менять телефоны? О показывать логотип конкурента не корректно, на мой взгляд. Надо было, как со стиральным порошком - "обычный смартфон".
Корейцы с Китайцами закусились.
Слышал , что 80% владельцев не в курсе , что телефон в Китае делают
iOne
Корейцы с Китайцами закусились.
Слышал , что 80% владельцев не в курсе , что телефон в Китае делают
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Чушь. И то и другое делают в Китае, да и дисплеи для огрызков- от гнусмаС'а...
у парня в очереди - чуб в форме выреза экрана Ипхон ИКС
это новый термин видимо будет "Айфоноголовые"
7.11.2017 11:57
iOne
яблоки делают в Гонконге и США
Айфоны все Китай. если бы его производили в США он бы стоил 5000$
хоть один правдивый рекламный ролик
7.11.2017 13:02
- гость -
правдивый в смысле, что Самсунг лучше Айфона?)
а вот это очень спорное заявление.
по крайней мере владельцы техники Эппл с вами не согласны)
да и по всем тестам выходит, что новый айфон по состоянию на сегодняшний день - лидер всей отрасли.
по крайней мере владельцы техники Эппл с вами не согласны)
так вы же понтярщики упоротые)
7.11.2017 13:17
- гость -
пользоваться лучшей техникой - это понт?
странные понятия о понтах)
7.11.2017 12:10
Митенька ржевский
7.11.2017 12:48
Шашлык
Спасибо, что хоть козлом не назвали
7.11.2017 11:47
Павсекакий
>>"обычный смартфон".
...из особенностей которого можно выделить отсутствие кнопки "Домой".
Примерно так это должно было выглядеть.