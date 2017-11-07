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Сингапур вновь признан самым дорогим мегаполисом для иностранцев

, ИА "Амител"
Также Сингапур считается самым дорогим местом в мире для покупки автомобиля

Фото: pixabay.com

Британский журнал Economist Intelligence Unit опубликовал рейтинг самых дорогих мегаполисов для  иностранцев. Об этом пишет ТАСС.

Первое место в этом списке четвертый раз подряд занял Сингапур. Второе место досталось Гонконгу, а третье — Цюриху. На четвертом и пятом местах расположились японские города Токио и Осака.

Специалисты анализировали стоимость 160 наименований товаров и услуг. Речь идет о продуктах, одежде, товарах для дома, косметике, аренде жилья, транспортных расходах, оплате школы и детских садов.

Кроме того, в докладе сказано, что Сингапур является самым дорогим местом в мире для приобретения автомобиля. Также там дорого стоит одежда. Любопытно, что по ценам на обслуживающий персонал Сингапур является относительно дешевым местом по сравнению с другими региональными мегаполисами.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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