Британский журнал Economist Intelligence Unit опубликовал рейтинг самых дорогих мегаполисов для иностранцев. Об этом пишет ТАСС.

Первое место в этом списке четвертый раз подряд занял Сингапур. Второе место досталось Гонконгу, а третье — Цюриху. На четвертом и пятом местах расположились японские города Токио и Осака.

Специалисты анализировали стоимость 160 наименований товаров и услуг. Речь идет о продуктах, одежде, товарах для дома, косметике, аренде жилья, транспортных расходах, оплате школы и детских садов.

Кроме того, в докладе сказано, что Сингапур является самым дорогим местом в мире для приобретения автомобиля. Также там дорого стоит одежда. Любопытно, что по ценам на обслуживающий персонал Сингапур является относительно дешевым местом по сравнению с другими региональными мегаполисами.