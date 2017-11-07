Установка пластиковых окон в алейских школах обойдется в восемь миллионов рублей. Четыре миллиона будут направлены из регионального бюджета и еще четыре миллиона рублей выделил на эти цели муниципалитет. Об этом сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.

В ведомстве уточняют, что работы по замене окон уже идут в школе №4, в которой планируют заменить 158 окон. Рабочие уже поменяли окна на первом и третьем этажах здания, проводят работы на втором этаже. В этой же школе идет ремонт системы отопления в начальных классах. На эти цели выделили 400 тысяч рублей.

В ближайшее время замена окон начнется в школах №2, 3 и 9. Здесь специалисты уже сделали замеры. До конца месяца работы по замене окон будут завершены.