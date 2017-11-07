Фото: youtube.com
Фермер Джастас Уолкер, получивший прозвище "Веселый молочник", построил на Алтае мост через речку и поделился результатами своей работы в социальных сетях.
В видеоролике утверждается, что объект был возведен по "стандартам алтайской деревенской технологии".
Пользователи сети одобрили итоги работы Джастаса, который строил мост вместе с местным жителем по имени Борис.
Напомним, что американец некоторое время назад перебрался из Красноярского края, где занимался сельским хозяйством, на Алтай. Сейчас он живет в Солонешенском районе и успешно трудится на своей ферме.
Широкую известность Уолкер получил в 2014 году, когда в интервью о продуктовом эмбарго весело высказался о перспективах, которые открываются перед российскими производителями в условиях экономических санкций. Именно тогда он получил прозвище "Веселый молочник".
Комментарии
А древесину где взял? Если по "стандартам алтайской деревенской технологии", то пусть сухари сушит.
Молодец.
Только не в той стране он это сделал. В этой стране заведут дело о незаконной постройке моста. Без проекта, без экспертизы и пр. В итоге наложат штраф и заставят разобрать мост за собственные средства. В итоге моста там не будет. Вы думаете это выдумка - нет такое уже было в новейшей истории.
Молодец американец.