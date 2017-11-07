Фото: youtube.com

Фермер Джастас Уолкер, получивший прозвище "Веселый молочник", построил на Алтае мост через речку и поделился результатами своей работы в социальных сетях.

В видеоролике утверждается, что объект был возведен по "стандартам алтайской деревенской технологии".

Пользователи сети одобрили итоги работы Джастаса, который строил мост вместе с местным жителем по имени Борис.

Напомним, что американец некоторое время назад перебрался из Красноярского края, где занимался сельским хозяйством, на Алтай. Сейчас он живет в Солонешенском районе и успешно трудится на своей ферме.

Широкую известность Уолкер получил в 2014 году, когда в интервью о продуктовом эмбарго весело высказался о перспективах, которые открываются перед российскими производителями в условиях экономических санкций. Именно тогда он получил прозвище "Веселый молочник".