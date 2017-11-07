Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что водителей, работающих в сфере грузопассажирских перевозок, хотят обязать периодически подтверждать квалификационные навыки. Об этом пишет газета "Известия".

По словам Колокольцева, это нововведение разрабатывает МВД совместно с Минтрансом.

"Считаю, что это положительно скажется на уровне аварийности и безопасности дорожного движения в целом", — сказал глава МВД.

Колокольцев также отметил, что это нужно претворить в жизнь из-за серьезных последствий аварий, в которых участвует не личный, а грузовой или пассажирский транспорт. Глава МВД подчеркнул, что водители автобусов и грузовиков испытывают куда большие психоэмоциональные и физические нагрузки.