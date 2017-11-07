Столетие Великой Октябрьской социалистической революции отмечается во вторник, 7 ноября. Это событие, вне всяких сомнений, вывело отечественную историю на новый виток развития. Портал Amic.ru ввиду столь значимого юбилея предлагает своим читателям пройти тест и узнать, к какому политическому лагерю они могли бы примкнуть в те суровые годы, а 17-й прошедший наш тест получит абонемент в фитнес-клуб "Идеал-спорт".

*итоги розыгрыша подведем 10 ноября