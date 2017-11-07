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Большевик, эсер, кадет: пройди тест Amic.ru и узнай, кто ты в 1917 году

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Узнай, кем бы ты был в 1917 году, и получи сертификат в фитнес-клуб

Столетие Великой Октябрьской социалистической революции отмечается во вторник, 7 ноября. Это событие, вне всяких сомнений, вывело отечественную историю на новый виток развития. Портал Amic.ru ввиду столь значимого юбилея предлагает своим читателям пройти тест и узнать, к какому политическому лагерю они могли бы примкнуть в те суровые годы, а 17-й прошедший наш тест получит абонемент в фитнес-клуб "Идеал-спорт".

*итоги розыгрыша подведем 10 ноября

 
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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

7.11.2017 11:39
Кот.Без сапог.

Винные склады я громил. Фитнес тут не помошник. Товарищ Маузер-вот самый лучший друг!

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7.11.2017 11:54
iOne

Нечего большевикам в фитнесе делать. Да туда в сапогах и не пускают

0  0
7.11.2017 11:59
- гость -

Зато барышень пощупаем, прямо в сапогах!!

0  0
7.11.2017 12:02
- гость -

Чет ,полдня прошло,а от Дугина и Карлина поздравлениев нет))))

0  0
7.11.2017 12:04
iOne

7.11.2017 11:59
- гость -
Так их ещё найти нужно. Сейчас тётки в основном

0  0
7.11.2017 12:04
- гость -


7.11.2017 12:02
- гость -

Партия не велела.

0  0
7.11.2017 12:10
- гость -

Х/Ф "ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ" - НОВОЕ "ПЕРЕПИСЫВАНИЕ ИСТОРИИ" С ПОЗИЦИИ КАПИТАЛИСТОВ!

Товарищи! Вот начался показ х/ф "Демон революции". Власть не зря так широко рекламировала его: уже в "Вестях" диктор сказал, что создан он был на основе "рассекреченных документов охранных предприятий",- т.е. нам преподнесут взгляд на революцию С ПОЗИЦИЙ ЦАРСКИХ ЖАНДАРМОВ, КОТОРЫЙ БУДУТ ВЫДАВАТЬ ЗА ИСТИНУ! Не будем забывать это, и скажите об этом всем своим знакомым, детям и внукам!

Ну, хорошо хоть, что "демоном" назвали не Ленина, а Парвуса! Но создается впечатление, что Парвуса нам и хотят преподнести главным "творцом истории и революции", а Ленина - отодвинуть куда-то на 2-й план! Уже в начале фильма снова всплывает тема "немецких денег",- Ленин будто бы сопротивляется, но хитрый Парвус наверняка как-то всучит ему их... В общем, снова нас будут убеждать, что революция - это только кровь и ничего хорошего, что ее можно было бы избежать, если бы... (посмотрим, что они нам преподнесут), что революцию 1917 года творил не народ, а... Парвус!

Итак, смотрим и понимаем: "Демон революции" - это очередная историческая подделка с явно буржуазных позиций!

Сергей Фомичев

0  0
7.11.2017 12:51
- гость -

Никто и не сомневался в этом!

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7.11.2017 12:57
Che

Составители теста , как авторы псевдо фильмов о нашей истории в духе сванидз и солженицына )))

либо ты отбитый на голову "РЭВОЛЮЦИОНЭР" , и опираешься на таких же, либо за "разумные продуманные действия" , но тогда ты почемуто либераст )))) логика Геббельса.

0  0
7.11.2017 13:08
Митенька ржевский

Автор опроса должен незамедлительно убить себя об стену.

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7.11.2017 13:14
- гость -

Вы — большевик. Долой старые режимы!

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