Петровский бульвар торжественно открыли в Бийске 4 ноября после реконструкции, сообщает "Бийский рабочий".

Раньше здесь был асфальт, теперь ему на смену пришла брусчатка. Также в этом месте занизили клумбы. Это нужно было для того, чтобы убрать устаревшие элементы клумб. Круглые клумбы остались на месте, но они стали значительно ниже и сравнялись по высоте с продольными.

Кроме этого, на Петровском бульваре стало больше скамеек и урн. В скором времени здесь установят и новые светильники. Опоры для фонарей тоже изменились. Появился на бульваре и еще один арт-объект — книга рядом с камнем в честь основания города.