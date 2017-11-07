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Инцидент, связанный с самоподжогом мужчины в Барнауле, прокомментировали порталу Amic.ru в полиции.

Напомним, что ЧП случилось на улице Панфиловцев вечером 5 ноября, когда мужчина облил себя горючим и поджег. На место происшествия прибыли полиция и скорая, пострадавшего госпитализировали.

В отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Алтайскому краю данные о произошедшем подтвердили, уточнив, что сейчас угрозы жизни мужчины нет.

По факту ЧП проводится проверка. Вероятно, все обошлось более-менее благополучно в связи с тем, что действия горожанина носили в большей степени демонстративный характер.

По всей видимости, на самоподжог мужчину сподвиг бытовой конфликт. Не исключено, что материалы относительно данного ЧП будут переданы полицией в Следственный комитет.