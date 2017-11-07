Фото: tengrinews.kz
Инцидент, связанный с самоподжогом мужчины в Барнауле, прокомментировали порталу Amic.ru в полиции.
Напомним, что ЧП случилось на улице Панфиловцев вечером 5 ноября, когда мужчина облил себя горючим и поджег. На место происшествия прибыли полиция и скорая, пострадавшего госпитализировали.
В отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Алтайскому краю данные о произошедшем подтвердили, уточнив, что сейчас угрозы жизни мужчины нет.
По факту ЧП проводится проверка. Вероятно, все обошлось более-менее благополучно в связи с тем, что действия горожанина носили в большей степени демонстративный характер.
По всей видимости, на самоподжог мужчину сподвиг бытовой конфликт. Не исключено, что материалы относительно данного ЧП будут переданы полицией в Следственный комитет.
Комментарии
Подробные подробности подробно
Просто ошеломляющий уровень подробности
Мне все стало вдруг понятно.
И даже я все понял
бытовой конфликт. ... с женой поругался?
Так он не имел претензий к Путину и его окружению?
Акимфий предупреждал
Акинфий. Двоешнег, почему не в школе?
Это какая по счету новость про самоподжог с зашкаливающим уровнем подробностей?
Вот так рейтинги портала и накручиваются. Количество просмотров растет!
А, так вот в чем дело, ну теперь понятно