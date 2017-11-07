Движение на трассе "Б. Ключи – Фирсово – Бобровка – населенный пункт Бобровка" закроют на 40 минут в 17.45 во вторник, 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Алтайскому краю.
Это связано с плановым движением военных колонн.
"Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке", — сказано в сообщении ведомства.
Комментарии
А если серьезно, зачем они туда-сюда так часто катаются?
Там прямая дорога через лес есть,какого хрена на трассу лезут.
Это что-то вроде парада. Чтобы народ о них не забывал. Во всех регионах такое.