Движение на трассе "Б. Ключи – Фирсово – Бобровка – населенный пункт Бобровка" закроют на 40 минут в 17.45 во вторник, 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Алтайскому краю.

Это связано с плановым движением военных колонн.

"Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке", — сказано в сообщении ведомства.