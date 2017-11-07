Барнаул стал одним из участников масштабной Всероссийской акции "Ночь искусств" 4 ноября. В этот день у жителей многих российских городов была возможность бесплатно соприкоснуться с искусством, узнать что-то новое и просто хорошо провести время, посетив творческие вечера и поучаствовав в мастер-классах.

В Барнауле одной из главных площадок стал торгово-развлекательный центр "Пионер", на фуд-корте которого состоялось "Симфоническое шоу" в исполнении симфонического оркестра и мужского вокального ансамбля Государственной филармонии Алтайского края. Всего в мероприятии было задействовано почти 90 мастеров музыкального искусства.

Послушать мировые хиты пришло около полутора тысяч жителей и гостей Барнаула. Оркестр исполнил полюбившиеся произведения Петра Чайковского, Арама Хачатуряна, Эдуарда Артемьева, а также композиции из кинофильмов, мюзиклов, телевизионных передач.

"Спасибо большое за эти эмоции, концерт был просто на самом высочайшем уровне. Приятно наблюдать, когда на одной площадке находится столько поколений, и все с интересом слушали и поддерживали музыкантов! Ну а финальная песня "Разговор со счастьем" сделала своё дело, народ танцевал, даже сидя на стульях и диванах. Спасибо большое за такое мероприятие!" — поделился своими впечатлениями посетитель ТРЦ "Пионер" Сергей Романов.