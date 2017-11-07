74% алкоголя, изъятого при проверках Росалкогольрегулирования (РАР) в течение девяти месяцев 2017 года, не соответствует стандартам ГОСТа. Об этом пишет газета "Известия".

Для сравнения, в прошлом году этим стандартам не соответствовало порядка 60% алкоголя. За девять месяцев этого года в Росалкогольрегулировании протестировали 1,2 тыс. образцов спиртного. Служба изъяла его во время выборочных проверок как легальных продавцов с лицензией на продажу алкоголя, так и различных точек продаж без лицензии, а также производителей.

Любопытно, что специалисты Роспотребнадзора оценивают спиртное в России в целом как качественное и соответствующее техрегламентам.