74% алкоголя, изъятого при проверках Росалкогольрегулирования (РАР) в течение девяти месяцев 2017 года, не соответствует стандартам ГОСТа. Об этом пишет газета "Известия".
Для сравнения, в прошлом году этим стандартам не соответствовало порядка 60% алкоголя. За девять месяцев этого года в Росалкогольрегулировании протестировали 1,2 тыс. образцов спиртного. Служба изъяла его во время выборочных проверок как легальных продавцов с лицензией на продажу алкоголя, так и различных точек продаж без лицензии, а также производителей.
Любопытно, что специалисты Роспотребнадзора оценивают спиртное в России в целом как качественное и соответствующее техрегламентам.
Комментарии
Граждане товарищи,что пить будем?
Почему никогда не напишут какой именно алкоголь, производителя и название? Это секрет что ли для граждан? Пусть травятся? Роспотребнадзор на кол!!!
Кто-то с чьей то подачи, совершенно безнаказанно, травит дорогих россиян.
А я не пью и пьющих презираю!!!
Зато систему контроля при продажах ввели, которая работает видимо чтоб кто-то на ней зарабатывал, а сколько говорили как она поможет в борьбе с некачественным алкоголем.