Фото: xrace-club.ru

Глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал о законопроекте, предлагающем наказывать водителей лишением свободы на срок до трех лет за повторную пьяную езду.

В интервью "Известиям" руководитель федерального министерства напомнил, что в 2015 году в законодательство были внесены правки, согласно которым за повторное управление машиной в нетрезвом виде водителей могли приговорить к лишению свободы на срок до двух лет.

"Но реально сегодня суды крайне редко назначают этот срок. Гражданин, который не в первый раз садится пьяным за руль, не получает максимального наказания, страх у него отсутствует", — констатировал Колокольцев.

В этой связи МВД выступило с новым проектом закона, который уже поддержали Генпрокуратура и Следственный комитет.

"Мы предлагаем увеличение срока лишения свободы до трех лет. Таким образом, этот вид преступлений перейдет в разряд средней тяжести и у суда будет больше полномочий налагать такую меру наказания", — подчеркнул Колокольцев.