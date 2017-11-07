Фото: xrace-club.ru
Глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал о законопроекте, предлагающем наказывать водителей лишением свободы на срок до трех лет за повторную пьяную езду.
В интервью "Известиям" руководитель федерального министерства напомнил, что в 2015 году в законодательство были внесены правки, согласно которым за повторное управление машиной в нетрезвом виде водителей могли приговорить к лишению свободы на срок до двух лет.
"Но реально сегодня суды крайне редко назначают этот срок. Гражданин, который не в первый раз садится пьяным за руль, не получает максимального наказания, страх у него отсутствует", — констатировал Колокольцев.
В этой связи МВД выступило с новым проектом закона, который уже поддержали Генпрокуратура и Следственный комитет.
"Мы предлагаем увеличение срока лишения свободы до трех лет. Таким образом, этот вид преступлений перейдет в разряд средней тяжести и у суда будет больше полномочий налагать такую меру наказания", — подчеркнул Колокольцев.
Комментарии
А за пук в общественном месте сколько давать будут?
Пьяный садится за руль именно по тому, что он опьянел. Смазываются представления что можно, что нельзя. Такими методами борьбы будет бесконечна. Или это просто видимость борьбы.
7.11.2017 12:28
Александр
Предлагаешь сразу расстреливать?
Всё бы ничего, да вот только я представляю какие погони будут устраивать повторные алкаши.
Думается что подобное наказание нужно ввести и за езду без прав, чтобы всевозможные Шмары не плевали так откровенно на общество.
7.11.2017 12:27
- гость -
А за пук в общественном месте сколько давать будут?
вовремя не пукнешь, нанесёшь вред своему здоровью
7.11.2017 12:28
Александр
а может им вообще путевки в санаторий дарить за повторную пьянку за рулем?
будет знать, что нары светят - не будет садиться бухой за руль.
хорошая новость
Доверия полиции нет, все прекрасно знают о фабрикации дел и протоколов, значит у пьяни выбора не будет. Деньги это не тюрьма...
"Зашивать" в принудительном порядке? Так что нельзя?
Полностью за, 3 года за пьяную езду, но для подстраховки надо бы давать 15 лет за фабрикацию протокола. Тогда и пьяных будет меньше и фабрикаций меньше
7.11.2017 13:28
- гость -
странно. вот я ни разу за руль пьяной не садилась. и не фабриковал мне никто дела о пьяной езде. а вам фабриковали?
Ужесточают ужесточают, а алкашй меньше не становится. А вообще интересно, трезвый убил человека на дороге - 2 года поселения, а пьяный, никого не убил - 3 года колонии.
А тех кто с трубкой в ухе ездит может тоже тогда "расстреливать"? Они реально задрали больше, чем пьные.
интересно, трезвый убил человека на дороге - 2 года поселения, а пьяный, никого не убил - 3 года колонии.
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И это правильно. Если пьяный кого-то раздавил, то 3 года колонии и 2 года поселения
Ладно б реально пьяных ловили.А они по утрам людей сторожат с "остаточными явлениями" которые опасности не представляют абсолютно.Жулики.
Лучше за отсутствие ОСАГО авто забирали на штраф стоянку, а при ДТП конфисковывали