Фото: ГУ МЧС по Амурской области

Причиной падения самолета Ан-2 в Амурской области, в результате которого погиб один пилот, стал отказ двигателя, передает ТАСС со ссылкой на помощника благовещенского транспортного прокурора Юлию Горкину.

Представитель надзорного ведомства рассказала, что через 10 минут после взлета в самолете послышался гул, а двигатель работал нестабильно. Отказ двигателя случился за 600 метров от взлетно-посадочной полосы, после чего авиасудно резко пошло на снижение.

Известно, что Ан-2 должен был совершить частный грузовой рейс из поселка Экимчан в Хабаровский край. На борту находились только члены экипажа. В результате падения самолета погиб один пилот.

По факту крушения возбуждено уголовное дело.



