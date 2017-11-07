Алтайские справедливороссы подвели итоги предвыборной работы местных отделений партии. Партконференция прошла в пятницу, 3 ноября.

Лидер регионального отделения, депутат Госдумы от региона Александр Терентьев поблагодарил коллег за успешную работу и призвал не расслабляться. Тем более что сейчас партия значительно увеличила число своих местных депутатов.

"Мы оцениваем муниципальные выборы в Алтайском крае в 2017 году положительно. Теперь будем готовиться к выборам президента 2018 года и выборам губернатора региона 2019 года. Партия настаивает на снижении или отмене муниципального фильтра на выборах главы региона, хотя бы для парламентских партий, чтобы мы имели возможность выдвигать своего кандидата без согласования с властью", — прокомментировал итоги партконференции Александр Терентьев.

По итогам выборов "Справедливая Россия" увеличила присутствие почти во всех представительных органах региона. Теперь у партии 354 депутата, в предыдущие пять лет было почти на 100 меньше.

Александр Терентьев поставил задачу региональному отделению партии активизировать кадровую работу с молодежью.

Он отметил, что теперь у сторонников "Справедливой России" еще больше возможностей продвигать социально значимые идеи.

Также Александр Терентьев подчеркнул, что выборы для партии — важный процесс, но не первоочередной:

"Мы никогда не останавливаем свою работу и не концентрируем ее в предвыборный период".

Партия уже несколько лет ведет правозащитную работу — в приемную депутата Терентьева могут обратиться жители всего региона. Успешно работает проект "Коммунальный дозор" (юристы и активисты партии помогают населению разобраться с трудностями коммунальной сферы), талантливые школьники получают стипендии Терентьева, партия проводит спортивные праздники, строит спортивные площадки.

Важная часть работы — законодательная деятельность. Депутаты-справедливороссы в Алтайском краевом Законодательном Собрании отстаивают идеи партии о более справедливой социальной и налоговой политике, пытаются вернуть отмененные льготы для жителей региона, наполнить реальной помощью закон "о детях войны".

Кроме того, на партконференции определились с делегатами на съезд партии в Москве 25 декабря, где будет определен кандидат на президентские выборы в марте 2018 года от "Справедливой России".