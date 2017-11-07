Установления постоянного снежного покрова ожидают в Алтайском крае к концу рабочей недели, сообщила ИА "Амител" начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

В течение всей рабочей недели ожидается неустойчивая погода с осадками в виде мокрого снега, а к пятнице переходящими в снег. В ночные и утренние часы возможна гололедица. 9 и 10 ноября ожидается усиление ветра до 8-13 метров в секунду, местами порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Ночью столбики термометров будут опускаться до 0...-5 градусов, днем в крае температура будет повышаться до 0...+6 градусов.

10 ноября ожидается заток холодного воздуха, установятся отрицательные температуры. И в это же время ожидается установление постоянного снежного покрова.

Погода на выходных в Алтайском крае будет спокойная. Ночью температура воздуха будет колебаться в районе -3...-5 градусов, а днем в районе -1...-3 градусов.