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В Горном Алтае водитель автомобиля ГАЗ-66 врезался в стоявшую на обочине машину и скрылся с места аварии. ДТП произошло 4 ноября, сообщили в МВД по республике.

По информации полиции, инцидент произошел около 21:00 в Усть-Коксинском районе на 198-м километре дороги "Черга — Беш-Озек — Усть-Кан — Талда — Карагай — граница Казахстана с подъездом Талда — Тюнгур".

Известно, что 53-летний водитель ГАЗ-66 допустил наезд на остановившийся на обочине автомобиль УАЗ-31514. Водитель грузовика покинул место аварии.

Автомобиль УАЗ в результате удара съехал с проезжей части в кювет.

В результате происшествия в районную больницу с полученными травмами были доставлены пассажиры УАЗа: 17-летний житель Горно-Алтайска и 62-летний житель села Курунда. В отношении виновника ДТП составлены административные материалы об оставлении места аварии и о невыполнении ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки.

Тестирование водителя УАЗа на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат.