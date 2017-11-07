Депутаты "Справедливой России" поддержали бюджет Алтайского края на 2018 год в первом чтении. А вот федеральные справедливороссы в Госдуме голосовали против бюджета страны. Глава регионального отделения партии Александр Терентьев пояснил журналистам, почему "СР" не голосует "под одну гребенку".

Депутаты "Справедливой России", в отличие от всех остальных партий, вправе принимать решение о голосовании по бюджету на своих территориях самостоятельно, сказал он.

"У нас в Алтайском Заксобрании очень грамотная и профессиональная фракция, депутаты представляют разные сферы и к голосованию подходят вдумчиво и ответственно. В первом чтении они проголосовали за и готовят поправки ко второму чтению. А там уже будут смотреть, учли ли разработчики бюджета их предложения", — пояснил Александр Терентьев.

Так, например, "Справедливая Россия" предлагает увеличить размер финансовой поддержки муниципалитетов.

Сам же Александр Терентьев оценивает бюджет Алтайского края положительно.

"Доходы консолидированного бюджета на 2018 год (100 млрд рублей — прим. ред.) — лучшие за всю историю Алтайского края", — заявил депутат Терентьев.

Также Терентьев подчеркнул, что Алтай вошел в число пяти регионов, которые получат самые крупные федеральные дотации на бюджетную обеспеченность — более 27 млрд рублей.

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А вот федеральный бюджет "Справедливая Россия" не поддерживает. Александр Терентьев, как депутат Госдумы от Алтайского края, пояснил, что партия считает неэффективной использование средств: начиная от государственных монополий, заканчивая утечкой средств из страны.

"Мы категорически не согласны, что средства уходят за границу. По мнению партии власти и правительства, это подушка безопасности. А в "СР" уверены: это вымывание средств из финансовой системы страны. Такая финансовая политика в корне неправильная, деньги надо направлять на развитие внутри страны: науки, промышленности, создание рабочих мест", — сказал он.

Он добавил, что партия не согласна с сокращением расходов на медицину, образование, культуру, занижением данных о реальной инфляции. "Справедливая Россия" предложила свой, альтернативный вариант бюджета.