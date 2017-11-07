Торговая площадка AliExpress намерена сократить максимальные сроки доставки товаров в Россию с 45 до 10 дней. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Для того, чтобы прийти к такому знаменателю, компания будет контролировать весь процесс доставки товара. Таким образом, отправлять заказы впредь будут не сами продавцы, а компания с собственных складов в Китае.

Планируется, что доставку будет производить компания Cainiao, которая, как и площадка, входит в группу компаний Alibaba. Также AliExpress заключила партнерство с крупными грузовыми перевозчиками, включая "Почту России".

Товары, которые заказали россияне на сайте AliExpress, будут доставлять адресатам самолеты Ту-204-100С, рейсы обеспечивает подрядчик — компания "Авиастар-Ту". Она же занимается обслуживанием самолетов. Также AliExpress заключила партнерство с грузовой авиакомпанией AirBridgeCargo.​



