Торговая площадка AliExpress намерена сократить максимальные сроки доставки товаров в Россию с 45 до 10 дней. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Для того, чтобы прийти к такому знаменателю, компания будет контролировать весь процесс доставки товара. Таким образом, отправлять заказы впредь будут не сами продавцы, а компания с собственных складов в Китае.
Планируется, что доставку будет производить компания Cainiao, которая, как и площадка, входит в группу компаний Alibaba. Также AliExpress заключила партнерство с крупными грузовыми перевозчиками, включая "Почту России".
Товары, которые заказали россияне на сайте AliExpress, будут доставлять адресатам самолеты Ту-204-100С, рейсы обеспечивает подрядчик — компания "Авиастар-Ту". Она же занимается обслуживанием самолетов. Также AliExpress заключила партнерство с грузовой авиакомпанией AirBridgeCargo.
Комментарии
Почта России на днях прислала смс, мол получите посылку.... долго думал, что же там могло прийти, оказалось смс для посылки, которую я получил уже в августе)))) какие 10 дней, ребята? 30% посылок вообще не доходит.
Через почту эрэфии это точно не реально.
а что сложного то? в Россию привезут в течении 10 дней. а по России уже посылочки будут по полгода кататься.
во-во... до России за 10 дней реально, а по России бесконечно... и может не дойти до адресата
в Россию она и так попадает за неск. дней, а потом - затык. 2 недели по москве, неск дней в новосибе, неделя по Барнаулу. Хотя, надо признать, последнее время ПР стала работать гораздо лучше в плане скорости доставки. (Не считая честно экспроприированных заказов) - посылка три месяца назад зашла в РФ, тишина, а потом внезапно - инфа о том, что она получена в моем отделении ( в котором оказалась напрямую из гонконга, минуя все стадии). Сейчас буду писать заявление, но то, что мои 400 руб за колечки дочке вернут - сомневаюсь.