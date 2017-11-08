Особую атмосферу уюта любому жилищу придает использование в интерьере ковров. На прилавках магазинов сейчас огромный выбор таких напольных покрытий на любой вкус и кошелек. Но, к сожалению, не все знают, как правильно обращаться с этим не самым дешевым предметом интерьера так, чтобы он мог долго радовать своих хозяев. Какие тайны хранит в себе ковер, как правильно за ним ухаживать и что точно не следует с ним делать – разбираемся вместе с клининговой компанией "Коврочист".

На долю ковра выпадает много испытаний. Случайно пролитый сок, шерсть домашнего любимца или след от ботинка — и вот уже роскошное полотно теряет свой лоск. Как известно, самый простой способ почистить ковер — это пропылесосить его. Однако даже самая чистоплотная хозяйка не в силах справиться с трудновыводимыми пятнами, застаревшей грязью и маленькими обитателями коврового царства.

Кто живет в ковре?

Один из самых распространенных паразитов, облюбовавших ковры, – пылевой клещ. Это микроскопичное насекомое вольготно чувствует себя в пыли, скапливающейся в ворсинках ковра. И все бы ничего, но эти малютки быстро размножаются и за всю свою жизнь вырабатывают колоссальное количество экскрементов, которые вместе с токсинами попадают в воздух и, соответственно, легкие человека.

Не менее досадным для человека может оказаться соседство и с обитающими в коврах блохами, а также ковровым кожеедом. Последний, кстати, способен не только попортить нервы человеку, но и буквально испортить сам ковер – личинки этого жука любят лакомиться изделиями из шерсти.

Кроме того, в домашних коврах обитает гигантское количество потенциально опасных бактерий, а также может завестись и плесень, которая не только источает неприятный запах, но и портит внешний вид ковра.

Чем опасны обитатели ковров?

Вредители, обитающие в коврах, способны испортить изделие, но гораздо большую опасность они несут человеку. Продукты жизнедеятельности паразитов и споры плесени, которые вдыхают люди, вызывают и усугубляют аллергические реакции - чихание, кашель, головокружение, что особенно опасно для детей. Более того, из-за постоянного контакта с ними может снизиться иммунитет и развиться полноценная аллергия. Укусы блох не только вызывают зуд и опасны развитием дерматита — через них человек может заразиться паразитами и другими опасными заболеваниями.

В домашних паласах могут обнаружиться самые разнообразные микроорганизмы — от золотистого стафилококка и кишечной палочки до возбудителей пневмонии. Понятно, что при благоприятных для себя условиях они несут серьезную угрозу человеку.

К сожалению, в домашних условиях справиться с таким неприятным соседством практически невозможно. В компании "Коврочист" для этих целей используются специальные профессиональные сертифицированные средства, которые глубоко проникают внутрь коврового ворса, удаляя пыль и паразитов, а также дезинфицируют его. Кроме того, в сушильной камере происходит дополнительное обеззараживание ковров ультрафиолетом и озоном.

Почему следует отказаться от услуг автомойки?

Услуги по чистке домашнего текстиля сегодня предлагают профессиональные клининговые компании. Однако в последнее время распространение получила сомнительная услуга – стирка ковров на автомойках. По каким-то причинам люди предпочитают отдавать дорогостоящие предметы своего интерьера не опытным специалистам, а абсолютно некомпетентным в сфере бытовых клининговых услуг работникам автосервиса.

Большинство ковровых изделий требуют особого, деликатного подхода. Избыточное увлажнение, которое зачастую применяется на автомойке, способно привести к размоканию клея, деформации основы и линьке ковра. А использование моющих средств, не предназначенных для их чистки, ведет к выжиганию ворса и въеданию загрязнений.

Впрочем, даже если ковер уцелел на первом этапе, причиной его "гибели" на автомойке может стать неправильная сушка. Мало кто из обывателей знает, что ковры нельзя сушить в подвешенном состоянии: они могут деформироваться под весом воды, покрыться буграми, волнами, приобрести загнутые края и неопрятный внешний вид.

Не менее трагические для ковров последствия может иметь сушка вблизи источников копоти и дорожной пыли, которые на автомойках, к сожалению, не редкость. Такая пыль не только загрязняет текстильное изделие, сводя на нет эффект от стирки, но и крайне опасна: здесь и продукты сгорания топлива, и крошки асфальта, и частички резины – сплошные токсины и канцерогены.

Зная все тонкости процесса и учитывая состав изделия, специалисты компании "Коврочист" подберут оптимальную технологию и бережную технику очистки, которая вернет ковру его первозданный вид. Каждое изделие здесь предварительно тестируют на прочность окраски и реакцию на моющие препараты, а в заключение сушат при оптимальной температуре на специальных стеллажах. На какой автомойке могут это предложить?

Как часто нужно чистить ковер?

В музеях и частных коллекциях ковров попадаются экземпляры, которым более двухсот лет. Как и любые высокохудожественные изделия, дошедшие до нас через многие годы, они являются настоящими раритетами. Однако эти ковры активно эксплуатировались, а не "лежали на полке".

Значительно продлить жизнь ковру поможет правильный уход. При повседневной уборке следует учитывать, что ковры не любят очень жестких щеток, сырости, большого давления, пыли и моли. Однако основная роль в заботе о ковре отводится профессиональной чистке. Специалисты рекомендуют отдавать ковровые покрытия на чистку два раза в год.

Почему стоить доверить свой ковер компании "Коврочист"?

"Коврочист" — одна из первых профессиональных клининговых компаний в Барнауле. Ковры, паласы, дорожки – здесь мастерски очистят от загрязнений любой текстильный предмет интерьера. Компания предлагает глубинную стирку, ликвидацию нежелательных запахов, химчистку, противомольную обработку на профессиональном стационарном оборудовании, не имеющем аналогов в крае.

Каждый поступающий сюда ковер проходит ряд этапов — выбивание пыли на специальной машине, чистка, избавление от влаги в центрифуге, кондиционирование, сушка при специальной температуре и, наконец, финишная упаковка. Каждый день из цехов "Коврочиста" выходит до 100 ковров.

Сегодня "Коврочист" предлагает профессиональную чистку ковров со скидкой 20% — 100 рублей за квадратный метр. Так что сейчас самое время привести в порядок дом к предстоящим новогодним праздникам по самой низкой цене в городе.

Компания "Коврочист"

Барнаул, ул. Загородная, 129

Вызов курьера: 60-83-18

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