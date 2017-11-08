Изменилось почти всё: алтайский депутат Зобнев о работе в Госдуме

Как и в каких условиях работают депутаты Госдумы от Алтайского края — с такой рабочей поездкой корреспондент портала Amic.ru побывала в ГД. С единороссом Виктором Зобневым удалось продолжительно пообщаться и даже попасть на его профильное мероприятие. О том, в каких условиях работает он и другие депутаты, где живут, во сколько заканчивают свой рабочий день, – в следующих публикациях. А пока о профессиональной стороне депутатства Виктора Зобнева: о принятии бюджета, влиянии депутата и госпомощи производству.

О бюджете

Корреспондент: Виктор Викторович, рада, что смогла с вами встретиться. Оказывается, застать депутата Госдумы в кабинете не так-то просто. То заседание комитета, то фракция, то пленарное заседание.

Виктор Зобнев: Да, особенно сейчас, когда мы обсуждаем бюджет России на 2018 год.

Корр.: Как раз о бюджете и хотела вас сначала спросить. Главный финансовый документ страны рождается в стенах правительства. Какова роль отдельного депутата в формировании бюджета и как оцениваете бюджет-2018?

В.З.: Россияне, наверное, уже привыкли к формулировке "социально ориентированный бюджет". Но это очень важный его показатель. Это значит, что государство выполняет все свои социальные обязательства: пенсии, зарплаты бюджетников и их рост, социальные выплаты и программы. И бюджет-2018 социально ориентированный.

Но я, как человек, всю жизнь проработавший в сфере промышленности, не могу не отметить, что в бюджете не забыли об оборонно-промышленном комплексе. Отрадно, что поддержка отрасли сельхозмашиностроения продолжается.

Что касается роли и влияния конкретного депутата в принятии бюджета – это оценить сложно. Но парламентарии активно участвуют в обсуждении важнейших вопросов, вносят предложения, отстаивают интересы своих регионов. Например, в вопросах реструктуризации долгов регионов и уточнения государственных программ.

Я напомню, что Алтайский край в 2018 году получит больше средств из федерального бюджета, чем в текущем. Рост поступлений есть каждый год. По неокончательным пока данным, это 35 млрд рублей. Это заслуга и губернатора Алтайского края Александра Карлина, и регионального правительства, и в том числе активно работающих депутатов.

Ситуация в регионе меняется в лучшую сторону, об этом свидетельствует в первую очередь рост собственных доходов бюджета. Во времена моего депутатства в АКЗС мы и не помышляли о показателях, которые сейчас достигнуты. Я имею в виду 100 млрд рублей — объем консолидированного бюджета Алтайского края на 2018 год. Это же не просто цифры, это реальные деньги, на которые будет жить регион. Да, на фоне многих субъектов это не рекорд. Но для Алтая, который богат природой и пахотными землями и не имеет залежей угля, газа и нефти, постоянный рост собственных доходов — серьезное достижение.

Корр.: А вы сторонник стратегии, которой придерживается краевая власть, что лучше меньше занимать и меньше быть должным? Жить, что называется, по средствам, но и при этом не иметь дополнительных средств на развитие.

В.З.: Да, я поддерживаю такой подход, при котором край должен как можно меньше зависеть от кредитов, особенно коммерческих.

Я больше скажу, мы (в регионе — прим. ред.) не просто кредитов не берем новых, мы и старые погасили, взятые предыдущим руководством края. Это были огромные долги с серьезными процентами и весомым обслуживанием.

Да и развитие, которое достигается за счет кредитов, — большой вопрос.

Об аграрном машиностроении

Корр.: Виктор Викторович, вы долгое время возглавляли предприятия аграрного машиностроения. Теперь вы видите ситуацию немного с другой стороны. Как считаете, достаточна ли поддержка отрасли со стороны государства?

В.З.: Конечно, денег много не бывает. Но важнее количества денег их качество. А точнее, систематичность. Поддержка не может быть сезонной, разовой. Чуть меньше — чуть больше, но она должна быть всегда.

На 1 рубль инвестиции в виде субсидии сельхозтоваропроизводителям мы получаем 1,65 рубля налоговых поступлений. Так что развитие промышленного комплекса выгодно и бизнесу, и государству.

Четыре года назад в стране заработало правительственное постановление № 1432 (субсидии производителям). Вопросы по его реализации есть, но ведь только при нем мы сместили приоритет от импортной техники в пользу отечественной. Результаты есть, отрасль приросла в разы.

Корр.: Субсидии, как я понимаю, в том числе и на обновление парка техники. Насколько остра проблема устаревшей техники в России и в Сибири?

В.З.: По последней информации, которая у нас есть, в России сегодня около 455 тысяч тракторов, 125 тысяч зерноуборочных комбайнов. Того и другого надо процентов на 20 больше. В СФО 70 тысяч тракторов, а требуется 94 тысячи, 24 тысячи зерноуборочных машин при потребности в 30 тысяч.

В России пока нет достаточного объема производства. Но российская техника по параметру "цена-качество" соответствует импортной и при этом значительно дешевле как в покупке, так и в обслуживании.

Сейчас многие крупные предприятия, в том числе и в Алтайском крае, держат планку качества и совершенствуют сервис.

О работе Госдумы и в Госдуме

Корр.: Предыдущий созыв Госдумы часто называли "бешеным принтером". Но теперь, я знаю, руководство нижней палаты парламента ведет большую работу с депутатами и иную информационную политику, чтобы избавить ГД от этого клише. Чувствуете?

В.З.: Я не готов оценивать работу прошлого созыва. Тогда я был депутатом краевого уровня. Но, судя по моим ощущениям, сейчас никакого "бешеного принтера" в Госдуме нет (улыбается).

Безусловно, возросла степень ответственности. Половина депутатского корпуса представляет не только партийные интересы, но и конкретные одномандатные округа. Это обязывает нас чаще бывать в регионе, проводить личные приемы не только в Госдуме, но и в крае – в общественной приемной председателя партии и, конечно, в муниципальных образованиях на территории округа. Каждый из нас, принимая то или иное решение, думает о том, как оно отразится на интересах избирателей, жителей края.

К тому же поменялось руководство как в Государственной Думе, так и во фракции "Единая Россия". Большое внимание сейчас уделяется парламентской дисциплине, и это, на мой взгляд, правильно.

Может, кому-то и кажется, что заседания депутатов — это просто прийти и посидеть. Но каждый вопрос имеет значение и может оказаться для кого-то принципиальным. Поэтому я не могу прийти на заседание просто для присутствия, будь это тема аграрного машиностроения, бюджет или социальные льготы.

Корр.: Я, кстати, обратила внимание, что на парламентских слушаниях (по теме "Стратегическое развитие отраслей сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения"), куда я по вашему приглашению попала, действительно выступали и депутаты, и промышленники, директора крупных предприятий, представители профильных министерств. И у каждого своя аргументированная позиция.

В.З.: Вот я о том вам и говорю. Просто депутаты в большинстве своем до парламентской работы добились определенных успехов в той или иной сфере и понимают, как она живет, что ей нужно для развития, а чего делать нельзя. И поэтому мы активно участвуем в таких обсуждениях. А все это в итоге выливается или в изменение законодательства, или в уточнение правительственной программы. Еще и поэтому Госдума не "бешеный принтер". В стенах парламента принимаются очень взвешенные решения, здесь слушают и слышат.

Корр.: Но вы, как депутат, понимаете, что вы можете что-то поменять? И насколько депутат может лоббировать, в хорошем смысле, определенную отрасль?

В.З.: Депутат приходит в Госдуму отстаивать интересы своего региона, своих избирателей, своей отрасли. Вы хоть как это назовите, но делать это надо. И да, здесь, в Госдуме, мы имеем возможность что-то менять, пусть даже в определенных сферах.

Корр.: Не пожалели, что стали депутатом?

В.З.: Первый год был скорее адаптационным. Но в целом, многое получалось. Да, лично для меня изменилось почти всё: условия и место жизни, характер работы, темп.

Изменилась ситуация и в региональном отделении партии, как заместителю секретаря Алтайского регионального отделения "Единой России" по проектной деятельности мне поручили координацию партийных проектов, которые реализуются на территории края. В этом году мы получили колоссальные средства на благоустройство придомовых территорий, центральных мест отдыха горожан, парковых зон, театров в малых городах.

Проделанная в этом году работа будет проанализирована, мы сделаем выводы, чтобы не допустить ошибок, которые в этом году имели место быть, ведь проекты рассчитаны до 2022 года. Нам удалось выстроить многоуровневую систему контроля, сработать в диалоге власти с общественностью, с жителями края. Начало, я считаю, положено очень хорошее. Проекты заработали, и жители каждого муниципального образования в крае почувствовали это на себе, увидели результат. Это не просто дополнительная общественная нагрузка, но и огромная ответственность, которую мы несем перед своими избирателями.

Но я за развитие, как бы это банально ни звучало. И я скорее бы сожалел, если бы не выиграл выборы и подвел бы тех, кто оказал мне доверие, давал наказы. Так что нет, не жалею.

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Работа в представительной власти для меня началась с Рубцовского Совета депутатов. После двух созывов там я дважды избирался депутатом краевого Законодательного Собрания, теперь Госдума. Я знаю, что такое ответственность за принимаемые решения. И прекрасно понимаю подноготную популизма. Но за счет накопленного личного опыта я вижу разницу и в поведении парламентариев разного уровня. Скажем так: то, что могут позволить себе городские депутаты, уже не могут позволить краевые. Что могут позволить краевые, уже не позволят федеральные.

Корр.: Настолько всё выхолощено, по-моему, что депутаты себе уже ничего позволить и не могут. Никаких демаршей…

В.З.: А что, демарши нужны?

Корр.: Нет, я не считаю, что они нужны. Но как-то надо внимание привлекать. Вы — единоросс, вам легко говорить!

В.З.: Вот именно, что привлекать внимание, а не работать над улучшением.

Я заточен на решение вопросов, а не на создание какой-то волны. Поверьте, в 90-е годы руководитель любого предприятия мог удержаться на плаву только конструктивной работой, а не размахиванием пакетом требований и петиций. Ничего не изменилось и сейчас – люди ценят и оценивают нас по конкретным делам.

Депутатам, при всех амбициях и всех требованиях партий, надо быть ответственными по отношению к тем, кто избрал. Вот кто-то не согласен с бюджетом: а давайте покинем сессию, давайте будем голосовать против. А как без бюджета-то жить? Учитесь отстаивать свою позицию.