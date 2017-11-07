Вот уже несколько лет не утихают споры вокруг Мавзолея и тела вождя революции в нем. Очередной виток обсуждений пришелся на празднование 100-летия Октябрьской революции.

Вот и информационный портал Amic.ru спросил у своих читателей "Надо ли закрывать Мавзолей для посетителей в день 100-летия Октябрьской революции 1917 года?"

Признаться, то, как распределились голоса отвечавших, удивило.

Так, только 18 человек ответили — "Правильное решение".