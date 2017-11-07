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Читатели Amic.ru: "Убрать Ленина из Мавзолея – кощунство"

, ИА "Амител"
Инфопортал Amic.ru провел очередной опрос среди читателей
Вот уже несколько лет не утихают споры вокруг Мавзолея и тела вождя революции в нем. Очередной виток обсуждений пришелся на празднование 100-летия Октябрьской революции.
Вот и информационный портал Amic.ru спросил у своих читателей "Надо ли закрывать Мавзолей для посетителей в день 100-летия Октябрьской революции 1917 года?"
Признаться, то, как распределились голоса отвечавших, удивило.
Так, только 18 человек ответили — "Правильное решение".

25 человек считают лишним бесконечно обсуждать этот вопрос.

"Кощунство, что Мавзолей до сих пор не закрыли совсем". Так ответили 38 человек.

64 отвечавшим абсолютно все равно. Они считают, что есть более важные вопросы.

А 68 респондентов считают, что Мавзолей на Красной площади — это музей, и у каждого есть право посещать его.

Давно пора было убрать тело Ленина с Красной площади. Таково мнение 115 читателей Amic.ru

Самое большое количество отвечавших — 480 человек - считают попытки убрать тело Ленина из Мавзолея кощунством: ведь люди имеют право почтить память вождя революции.

Всего же в нашем опросе приняли участие 808 человек.

 
  

 


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Комментарии

7.11.2017 13:56
- гость -

Лично мне с моей семье нет никакого дела,где лежит великий Ленин,а по хорошему давно нужно убрать с Красной площади урны с прахом и мавзолей, Захоронить все это с почестями на военном мемориале под Москвой.

0  0
7.11.2017 14:00
- гость -

согласен

0  0
7.11.2017 14:04
- гость -

а заодно и захоронить всю некрофилию хранящюся в ларцах...

0  0
7.11.2017 14:08
- гость -

Трупам злодеев поклоняемся...

0  0
7.11.2017 14:10
- гость -

Очень много недалеких людей, которым нравится Сталин. Они думают, их не посадят и не расстреляют, если к власти придет подобный ему преступник.

0  0
7.11.2017 14:12
- гость -

Елы-палы, чего в него опять вцепились? Потому что ничего полезного предложить не могут, а видимость бурной деятельности показать надо? Поклонская уже споткнулась о "Матильду", а уж об мавзолей...
Если они из экономии финансов, то лучше уволить пару депутатов, и сэкономим гораздо больше денег. А если процентов 80 уволить, то и вреда они смогут приносить гораздо меньше.
Если же из политических соображений - так еще не одно поколение живо, которое воспитывалось на идеалах, преподносимых от имени Ильича. И я не считаю, что честность, порядочность, взаимовыручка, трудолюбие стали вдруг ложными.

0  0
7.11.2017 14:12
Массаж мозга

"Убрать Ленина из Мавзолея – кощунство"
----------
Согласен, у нас в стране оскорбление чуйств верующих - уголовно наказауемо.

0  0
7.11.2017 14:13
- гость -

7.11.2017 14:12
- гость

Судя по комментариям чуть выше эти идеалы для многих уже ложные)))

0  0
7.11.2017 14:18
- гость -

7.11.2017 14:10
- гость -

- гость -
Очень много недалеких людей, которым нравится Сталин.
Сталин, возможно, тиран. Но ведь кто-то написал 4 миллиона доносов...

0  0
7.11.2017 14:31
- гость -

7.11.2017 14:10
- гость -

- гость -
Очень много недалеких людей, которым нравится Сталин.
Сталин, возможно, тиран. Но ведь кто-то написал 4 миллиона доносов...
----------------------
Сталин - тиран. И его правление поощряло доносы и подлость, и жестокость. Каков правитель, таких подданных он поддерживает и поощряет.

0  0
7.11.2017 14:45
- гость -

Ленина похоронить в соответствии с его завещанием на Волковом кладбище в Питере. Мавзолей оставить - в назидание потомкам, чтобы помнили к чему приводит беззаконие и создание кумиров. Ведь не было никогда у нас культа личности и вот опять корячится новый...

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7.11.2017 14:47
djusha67

13:56 А Вы предложите РПЦ захоронить все мощи, кои у них по "храмам" заныканы ....А потом и храмы закрыть...

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