Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Житель села Алтайское, ставший очевидцем взрыва газа в соседнем частном доме, рассказал о первых минутах после этого ЧП.

"Вдруг взрыв, как будто бомба какая-то авиационная взорвалась. Темно, ничего не видно, только стекла всякие. Я вышел, гляжу – мальчишка идет. Я его даже не узнал по лицу. Он спрашивает: "Дядь Борь, я живой?" - цитирует мужчину "Катунь 24".

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, инцидент произошел в селе Алтайское вечером 5 ноября. Из-за взрыва газовоздушной смеси в жилом доме пострадали четыре человека.

Молодого человека, который пострадал больше всех, госпитализировали санавиацией в краевой центр термических поражений в Барнауле. Он находится без сознания.

Также в это медучреждение доставили 23-летнюю девушку и ее мать. Глава семейства проходит лечение в Бийске.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".