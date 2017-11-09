Торжественное открытие новой тату-студии Black&White Ink прошло на втором этаже ТРК "Сити-центр" в воскресенье, 5 ноября. Гостей ждал настоящий праздник с мастер-классом, шампанским и крутыми подарками.

В Black&White Ink можно сделать татуировку, о которой вы долго мечтали, выбрать уже готовую или обсудить с мастером эскиз оригинальной тату, которая предварительно будет отрисована на бумаге. В студии также есть возможность частично свести (осветлить) прежнюю татуировку специальным лазером — для создания нового рисунка.

Еще одно направление Black&White Ink – пирсинг. Профессиональный пирсер может сделать практически любой прокол и предложит украшения на выбор из ассортимента студии, в котором в первую очередь присутствуют изделия из титана.

Мастера Black&White Ink работают исключительно стерильными профессиональными инструментами, зал соответствует всем санитарным нормам и также тщательно стерилизуется. Время в студии можно провести приятно за чашечкой чая или кофе, наслаждаясь запахом натурального дерева, используемого в интерьере, и беседой с персоналом.

"Будем делать больно, но красиво" – девиз студии Black&White Ink

Тату-студия Black&White InkБарнаул, Красноармейский проспект, 47а

ТРК "Сити-центр", эт. 2

пн-вс 10:00-21:00

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