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Как сделать новогодний корпоратив особенным

, ИА "Амител"
Праздник к нам приходит: какие новогодние шоу подготовили для барнаульцев в FM-Продакшн

Волшебство, праздник и сказка – дело нелёгкое. Чем удивит своих клиентов Event-Агентство FM-Продакшн, корреспонденту Amic.ru рассказала Виктория Романова.

- Виктория, вы не первый год проводите различные мероприятия. Чем Event-агентство будет удивлять барнаульцев в этом году?

- В этом году мы разработали уникальную программу,  уже подготовлено несколько самостоятельных шоу и постановок. 2018-й – Год огненной рыжей собаки, поэтому акцентом в программе станут стилизованные танцевальные номера от известных  коллективов города и цирковые мини-спектакли с участием дрессировщиков и воспитанников лучших питомников края. Мы заявляем два формата: детский и взрослый, чтобы максимально передать тематику праздника для каждого зрителя.

Также специалистами агентства была разработана уникальная елочная интермедия и интерактивы для трансляции на экранах. В этом сезоне к Деду Морозу и Снегурочке поздравить корпоративный сегмент наших клиентов присоединился и Санта-Клаус. Это профессиональный актёр, который может гордиться своим опытом не только игры на сцене, но и успешным участием в проекте "Танцы на ТНТ". Дмитрий Красилов — человек, которому на кастинге аплодировала даже Ольга Бузова и восхищалась нестандартной внешностью, поразительной гибкостью и обаянием артиста.

- А с какими артистами работаете?

- Это представители всех направлений современной развлекательной индустрии города – от фокусника до спортсмена по слэклайну (хождение по канату на высоте). Также в проектах примут участие наши радиоведущие, кто достойно показывает свою работу уже на протяжении нескольких лет. В этом году мы с большим удовольствием пригласили для сотрудничества ведущую из города Москвы - Марию Шадрину. Именно эта зажигательная и яркая девушка подарит нашим проектам ноу-хау больших городов, и мы с гордостью можем заявить, что такой программы Барнаул ещё не видел.

У нас большие планы и на следующий год. Хотим активно поработать с артистами из Новокузнецка, нашли много представителей довольно интересных профессий, связанных с различными шоу. Также планируем привезти дуэт московских акробатов "Веселый Роджер" — завсегдатаи столичных вечеринок и корпоративов.

- Вы разработали конкретные пакеты, или клиент будет выбирать, что включать в программу, а что нет?

- У нас есть пакеты, которые рассчитаны как на малые бюджеты, так и на крупные. Есть набор дополнительных услуг, то есть клиент может заказать пакет и дополнить его, например, работой фотографа или созданием  креативного видео. Для Нового года мы как раз разработали несколько оригинальных видеоформатов. По сути, человеку не придется кого-то искать, мы организуем мероприятие "под ключ", но при этом наши цены очень доступны.

- А кто работал над формированием пакетов, над сценариями?

- Мы начали готовиться в июле, продажи открылись в августе. Все сотрудники проводили мозговой штурм, после чего к каждому проекту мы прикрепили своего куратора. Но при этом все мы обсуждаем сообща, так как чем больше светлых голов трудится, тем лучше получается продукт. 

Мы заведомо отказались от использования шоу, которые уже есть на рынке Барнаула, стараемся брать несколько совершенно разных подрядчиков и соединяем номера в новые шоу. Так как продавать одно и то же – это неуважение к клиенту, таких ситуаций, когда девочки с перьями выступают  на одном корпоративе, а через 10 минут едут на другой, тоже нашей компании, у нас не будет. Ну и, естественно, никаких сценариев из интернета — только наши, авторские разработки. Таким образом, у клиента хорошо проходит празднование Нового года, а у ведущего есть готовая программа — ему не нужно ничего придумывать самому, достаточно просто сыграть по сценарию.

- А если та или иная компания захочет провести корпоратив на выезде, в Горном Алтае например, готовы поехать?

- С удовольствием. Кроме того, под каждую площадку мы продумываем отдельную программу, учитываем особенности помещения, так как существует много технических нюансов, о которых заказчик может и не догадываться, а мы готовы подсказать, что и как лучше реализовать.

- Вы уже сказали ранее, что заказы стартовали еще в августе, сейчас еще остались свободные даты?

- Желающим провести корпоратив все-таки стоит звонить сейчас — многие новогодние даты уже забронированы. Мы очень хотим поработать с разными клиентами, но агентство уже загружено примерно на 70 процентов, так что сейчас стоит торопиться.Event-Агентство FM-Продакшн 
Телефон: 57-18-56
Праздник — не как у всех!
Подробности можно узнать в группе "ВКонтакте"
 

На правах рекламы
Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

10.11.2017 11:23
- гость -

продавцам веселья сейчас, наверное, не весело)
в непростые времена в первую очередь режут бюджеты на левые расходы, к кторым, безусловно, относятся корпоративы.
вменяемый хозяин лучше своей команде премию даст, чем спаивать под аккомпанимент нанятых за немалые деньги шутов.
вот и мосвичи в провинцию чего вы думаете потянулись? что, здесь бюджеты больше, или им просто Барнео нравится? нет. просто в Москве кормовая база сократилась. клоунов много, а желающих платить мало.

ЗЫ, кстати, Вика, похвала типа "которому на кастинге аплодировала даже Ольга Бузова" - это антиреклама. если ЭТОМУ Бузова аплодировала, то ЭТО точно не надо смотреть.

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10.11.2017 11:52
- гость -

ну не знааююююю... уже пять лет не данной пьянки и не тянет

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