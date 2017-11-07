Голливудский актер Кевин Спейси, которого ранее обвинили в домогательствах, проходит курс реабилитации от "сексуальной зависимости" в одной из клиник Аризоны. Об этом пишет РБК со ссылкой на британское издание Daily Mail.
Отметим, что в этой клинике курс реабилитации от сексуальной зависимости проходит также и продюсер Харви Вайнштейн, которого тоже обвиняли в домогательствах.
Актер и кинопродюсер находятся в элитной американской клинике Meadows. Месяц лечения в этом заведении стоит 36 тысяч долларов. Известно, что Спейси прибыл в медучреждение совсем недавно, тогда как Вайнштейн был замечен там в столовой еще в конце прошлой недели.
Отметим, что ранее лечение в этой клинике уже проходили американский гольфист Тайгер Вудс, австралийская топ-модель и актриса Эль Макферсон, британская супермодель Кейт Мосс и артистка Селена Гомес.
Ранее актер Кевин Спейси признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.
Комментарии
От сексуальной зависимости?! Они что там совсем охренели?! Лучше бы Бром попил, вместо того, чтоб выкладывать 36 тыс.
У них, а потом и у нас скоро будут лечить от зависимости дышать чистым воздухом.
он пи###ас , так что пускай лечится.
походу от больших денег и популярности и развивается сексуальная зависимость)
Блин я похоже тоже зависимый. Вроде бы думаешь, ну все больше никогда, зачем оно мне вообще. Но проходит минут 20...
Ну а то, что он гомик эт
ПЛОХО !!!
чем больше гомиков, тем больше женщин достанется нам - гетеросексуальным мужчинам. так что пусть пёхаются меж собой, мне не жалко. лишь бы не на людях