Голливудский актер ​Кевин Спейси, которого ранее обвинили в домогательствах, проходит курс реабилитации от "сексуальной зависимости" в одной из клиник Аризоны. Об этом пишет РБК со ссылкой на британское издание Daily Mail.

Отметим, что в этой клинике курс реабилитации от сексуальной зависимости проходит также и продюсер Харви Вайнштейн, которого тоже обвиняли в домогательствах.

Актер и кинопродюсер находятся в элитной американской клинике Meadows. Месяц лечения в этом заведении стоит 36 тысяч долларов. Известно, что Спейси ​прибыл в медучреждение совсем недавно, тогда как Вайнштейн был замечен там в столовой еще в конце прошлой недели.

Отметим, что ранее лечение в этой клинике уже проходили американский гольфист Тайгер Вудс, австралийская топ-модель и актриса Эль Макферсон, британская супермодель Кейт Мосс и артистка Селена Гомес.

Ранее актер Кевин Спейси признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.