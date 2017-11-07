Фото: meridian12.ru

Бригада рабочих из Бийска оказалась брошенной в тайге на территории Хабаровского края без еды и денег, сообщает ИА Regnum.

По данным издания, мужчины были наняты на работу хабаровской компанией СУ-38 для осуществления работ на железной дороге в Ванинском районе Хабаровского края. Бригада базируется в отдаленном поселке Кенада.

Отмечается, что рабочие были наняты некой компанией "Глобус тур". Александр Беседин — один из мужчин, оказавшихся в тяжелом положении, рассказывает: "Мы не знаем, какое отношение наш бийский "Глобус тур" имеет к хабаровской фирме Су-38. Нас наняли, привезли. Директор СУ-38 Осипов Денис Михайлович обещал платить. Но теперь он просто перестал отвечать на звонки. В последний наш разговор обещал после праздников что-то решить. А нам есть нечего".

Рабочий рассказал, что в итоге согласились на подсобную работу в самом поселке.

"Накололи машину дров. Нам за это дали 1000 рублей и пакет картошки. Поселила нас эта фирма в доме с размороженной системой отопления. Дров нет, денег на дрова нет. Мы старый забор разбираем и топим печку. Скоро забор закончится", — добавляет Александр.

На ситуацию, в которой оказались мужчины, уже обратили внимание местные власти. Так, глава Ванинского района Александр Наумов отмечает, что в случае, если проблема не будет решена, планируется задействовать силы МЧС.

Также в известность о произошедшем будет поставлена прокуратура.