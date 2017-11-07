10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

На днях "Левада-центр" спросил россиян, довольны ли они работой полиции. Оказалось, что около половины респондентов ответили на этот вопрос положительно. Как сообщил "Интерфакс", в 2010 году работа полиции устраивала 27% опрошенных, а в октябре 2017-го этот показатель вырос до 46%.

Информационный портал Amic.ru решил спросить у своих читателей, а довольны ли вы работой полиции?

Ну а конструктивные замечания или слова благодарности вы можете оставлять в комментариях к этому тексту.

Для справки: Долгие годы праздник носил название День милиции. После вступления в силу нового закона "О полиции" 1 марта 2011 года название праздника устарело. В соответствии с Указом Президента РФ от 13 октября 2011 года № 1348 праздник стал называться День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.