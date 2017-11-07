10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
На днях "Левада-центр" спросил россиян, довольны ли они работой полиции. Оказалось, что около половины респондентов ответили на этот вопрос положительно. Как сообщил "Интерфакс", в 2010 году работа полиции устраивала 27% опрошенных, а в октябре 2017-го этот показатель вырос до 46%.
Информационный портал Amic.ru решил спросить у своих читателей, а довольны ли вы работой полиции?
Ну а конструктивные замечания или слова благодарности вы можете оставлять в комментариях к этому тексту.
Для справки: Долгие годы праздник носил название День милиции. После вступления в силу нового закона "О полиции" 1 марта 2011 года название праздника устарело. В соответствии с Указом Президента РФ от 13 октября 2011 года № 1348 праздник стал называться День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
Комментарии
Трижды имел с ними дело - ни разу не помогли, лишний раз к ним обращаться - себе дороже.
Просто большинство полицейских и экс-полицейских сидят на амике)))
Частенько вижу, как по двору днем и ночью проезжает патрульный экипаж, как в советское время. Чувствую, что на улицах стало реально спокойнее.
7.11.2017 15:34
- гость -
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Аналогично, трусливые беспредельщики и бездельники, возможно не все
Работают плохо, но бывают нужны.
За хорошие дела полицаями не назовут!
Работают, стараются, но дико перегружены (я говорю про тех кто тащит, а не про кабинетных начальников).
По чужим делам приходила следователь, говорит, одновременно ведет 50 дел.
Ребенок растет сиротой, маму не видит в те 3-4 часа в сутки ночью, когда она приходит поспать.
Попова-Юрина казино работает года с 2010 рядом регулярно УАЗ с синими номерами дежурит. Мимо как то проходил спрашиваю , что внутри то знаете . Ну ставки какие то ставят говорят. Я спрашиваю, а что можно ?
Давай документы у меня проверять, телефон пробивали. Короче кое- как отпустили.
"а довольны ли вы работой полиции?"
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дык ведь она "на первый взгляд, как будто не видна"? больше всего вижу их работу на митингах оппозиции - самые массовые скопления полицаев
Полный бред. Опрос проводился в стенах МВД, если такие результаты.
судя по ежедневным сводкам они просто не выходят и кабинетов