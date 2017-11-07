Студентка из Алтайского края Ольга Шевченко выиграла корону на конкурсе "Краса студенчества России – 2017", пишет "Катунь 24".

Отметим, что мероприятие прошло во Владивостоке. В понедельник, 6 ноября, были объявлены победители. Самый главный приз получила студентка Дальневосточного юридического института МВД России из Хабаровского края Людмила Блинникова.

Титул "Вице-красы" достался студентке из Поволожского государственного технологического университета (Республика Марий Эл) Елене Новоселовой.

Отметим, что жительница Алтайского края является студенткой Алтайского государственного аграрного университета. Сейчас она учится на 1-м курсе магистратуры.