Фото: Евгения Савина/ap22.ru

Финал ежегодного конкурса "Я буду мамой" состоялся накануне в Барнауле в концертном зале "Сибирь" — титул "Супермама-2017" завоевала 30-летняя Александра Антипова, сообщает "Алтайская правда".

В финальную часть конкурса прошли семь участниц. Срок беременности финалисток составлял от 16 до 22 недель.

Членов жюри покорила 30-летняя Александра Антипова, которая уже воспитывает двоих детей. Победительница конкурса, будучи на шестом месяце беременности, во время своего выступления смогла без проблем сесть на шпагат.