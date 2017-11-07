Фото: Евгения Савина/ap22.ru
Финал ежегодного конкурса "Я буду мамой" состоялся накануне в Барнауле в концертном зале "Сибирь" — титул "Супермама-2017" завоевала 30-летняя Александра Антипова, сообщает "Алтайская правда".
В финальную часть конкурса прошли семь участниц. Срок беременности финалисток составлял от 16 до 22 недель.
Членов жюри покорила 30-летняя Александра Антипова, которая уже воспитывает двоих детей. Победительница конкурса, будучи на шестом месяце беременности, во время своего выступления смогла без проблем сесть на шпагат.
Комментарии
рука-лицо...
ну беременные же...
ну куда вы лезете, что за дурацкие конкурсы?
ну родите и потом соревнуйтесь.
а они и потом будут соревноваться. Сначала забег в свадебных платьях, потом, когда ребенок чуть подрастет (месяцев до 6), будут запускать его в забеги младенцев. Это категория ТП, понять и осуждать их и смысла нет. В голове у них опилки (с)
да раньше до родов по хозяйству занимались, это сейчас на первой неделе уже уставать начинают
А что, беременность это болезнь какая? Типа проказы? Лучше же сидеть дома наращивать лишний жир, а после беременности превратиться в затюканую клушу в халате. Может ещё платок на голову, и юбку до пять.