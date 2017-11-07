фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
7 ноября, в столетнюю годовщину Октябрьской революции, в Барнауле состоялась экскурсия для журналистов по памятным местам, связанным с событиями 1917 года, а также Гражданской войной. В качестве экскурсоводов выступило трио историков-краеведов.
В течение двух часов своеобразный ликбез для СМИ провели доцент кафедры отечественной истории АлтГПУ Павел Афанасьев, проректор по учебной работе педуниверситета Аркадий Контев и старший преподаватель кафедры отечественной истории АлтГУ Данил Дегтярев.
В качестве узловых были выбраны несколько точек в городе. Первым местом, откуда и началась экскурсия по революционному Барнаулу, стала бывшая Новобазарная площадь. В настоящее время это угол улиц Партизанской и Ядринцева, по сути, данная территория полностью застроена. Ранее она тянулась практически до современной улицы Челюскинцев, будучи одной из самых больших площадок для проведения торжеств в Барнауле первой половины XX века. Так, 10 марта 1917 года здесь с участием большого числа жителей состоялся праздник Свободы. Тем самым горожане отмечали падение монархии.
Особая роль в революционные годы принадлежала Демидовской площади. Расположенное на ней здание Богадельни (бывшее Управление Алтайского округа) стало местом, где с февраля по июнь 1918 года работал Алтайский губернский исполнительный комитет совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов — высший региональный орган советской власти. Более того, в ходе белогвардейского мятежа 11 июня 1918 года здание оказалось главным оплотом обороны большевиков. До сих пор на обелиске, стоящем ближе к проспекту Красноармейскому, можно различить следы пуль от обстрела здания в ходе этой обороны.
К слову, Демидовская площадь также традиционно рассматривалась как место для первых советских общегородских митингов. В частности, здесь прошли митинги сторонников новой власти 5 марта и 1 мая 1917 года.
Другим примечательным местом, сохранившим память о революционных потрясениях, стал Нагорный парк. Он печально известен тем, что здесь расстреляли часть большевиков после падения советской власти в Барнауле летом 1918 года. Речь идет о нескольких десятках человек. В память о произошедшем позднее, в 1950-е годы, здесь был установлен обелиск. Предположительно, он стоит на том самом месте, где и производились расстрелы красноармейцев. К слову, реальных захоронений сторонников советской власти, павших от рук белых, на территории Нагорного парка нет.
Между тем таких мест в городе, где производились расстрелы, было еще как минимум пять. Среди них — Дунькина роща, территория современного парка "Изумрудный" (ранее — Крестовоздвиженское кладбище), станция Присягино. Более того, по некоторым данным, в последней точке изредка устраивались в том числе и показательные казни.
Кстати, именно нагорная часть города в большей степени сохранила в себе ряд революционных топонимов. Это особенно заметно по названиям улиц и переулков. Второй такой заповедный уголок в городе находится в районе ВРЗ. Любопытно, что при этом на карте Барнаула оказался сохранен целый ряд исторических имен, которые не играли значимой роли в красном движении на Алтае.
Особо стоит отметить Мемориал борцам за советскую власть, расположенный на проспекте Ленина, между стадионом "Динамо" и кинотеатром "Родина". Композиция включает в себя несколько стел, братские могилы, а также монумент с Вечным огнем. Комплекс несколько раз перестраивался, под плиткой до сих пор находятся захоронения более чем 40 человек.
Кроме того, немало революционных воспоминаний несет в себе улица Ползунова. Здесь располагались чертежная, филармония, земская управа. Так, в чертежной с мая 1917 года находился Барнаульский совет рабочих и крестьянских депутатов. С ним связано установление советской власти в Барнауле 7 декабря 1917 года. Нынешняя филармония ранее являлась бывшим Народным домом. Это был самый большой зал в городе в 1917 году. Здесь проводились общегородские митинги и съезды. Например, в здании работал II губернский съезд советов крестьянских депутатов, провозгласивший советскую власть в Алтайской губернии.
Стоит назвать и еще несколько примечательных мест Барнаула, связанных с революцией и последовавшей Гражданской войной.
- Пересечение улицы Ползунова и проспекта Ленина. Здесь расположен бюст Ефима Мамонтова — активного участника установления советской власти на Алтае, в период Гражданской войны он являлся главкомом партизанской армии.
- Здание администрации Барнаула — до начала революционных потрясений здесь располагался дом начальника Колывано-Воскресенских заводов. С марта по начало мая 1917 года в помещении находился Барнаульский совет рабочих и солдатских депутатов.
- Бюсты Присягина и Цаплина.
Добавим, что несколько укороченный аналог проведенной экскурсии под названием "Грозный Барнаул 1917-го" может быть презентован барнаульским школьникам уже в начале декабря.
Комментарии
...связанных с революцией и последовавшей Гражданской войной
а военной интервенции типа не было...
Пересечение улицы Ползунова и проспекта Ленина. Здесь расположен бюст Ефима Мамонтова — активного участника установления советской власти на Алтае, в период Гражданской войны он являлся главкомом партизанской армии.
Мой прапрадед, Ефим Мефодиевич, не был сторонником большевистской идеологии. Тем более не был активным участником. Он лишь был главнокомандующим партизанами, по сути солдатом, а не политическим руководителем. И не стремился ни когда, пропагандировать советскую власть.
наиболее активным участником установления Cоветской власти в Сибири был адмиралЪ колчак
Что ж вы так прапрадеда предали .Быстро перекрасились в белый цвет по моде наступивших времён
,за банку варенья и пачку печенья ?
А с кем тогда ваш прапрадед воевал и за что , хотите сказать от скуки ? Эх вы ...
7.11.2017 16:21
-гость-
Пересечение улицы Ползунова и проспекта Ленина. Здесь расположен бюст Ефима Мамонтова — активного участника установления советской власти на Алтае, в период Гражданской войны он являлся главкомом партизанской армии.
Мой прапрадед, Ефим Мефодиевич, не был сторонником большевистской идеологии.
То есть был "полевым командиром", и ополченцем
Мамонтов 25 февраля или 27 февраля 1922 года был убит в деревне Власиха под Барнаулом. По предположениям, был убит завистниками, людьми, которым он был неугоден. По другой версии, его убийство было организовано ОГПУ в процессе уничтожения авторитетных партизанских командиров. Вторая версия более правдоподобная...
2 июня 1922 года Славгородское уездное политбюро завело дело на группу граждан из пяти человек… по обвинению в «подготовке заговора с целью свержения Советской власти»…. Мамонтов в этом деле фигурирует как один из главных организаторов грядущего восстания, уже подготовившего вооруженный отряд для начала боевых действий. Надо отметить, что, по данным источников, «организация» эта была создана ОГПУ, а арестованные Дроздов и Лещев являлись её же агентами. Мамонтов оказался опутан целой сетью таких агентов, пытавшихся склонить его к выступлению… Так или иначе, но Мамонтов в организацию вступать не желал. Тогда его просто убили в селе Власиха… Не получилось использовать живого ,убили и сделали народным героем.