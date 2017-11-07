фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

7 ноября, в столетнюю годовщину Октябрьской революции, в Барнауле состоялась экскурсия для журналистов по памятным местам, связанным с событиями 1917 года, а также Гражданской войной. В качестве экскурсоводов выступило трио историков-краеведов.

В течение двух часов своеобразный ликбез для СМИ провели доцент кафедры отечественной истории АлтГПУ Павел Афанасьев, проректор по учебной работе педуниверситета Аркадий Контев и старший преподаватель кафедры отечественной истории АлтГУ Данил Дегтярев.

В качестве узловых были выбраны несколько точек в городе. Первым местом, откуда и началась экскурсия по революционному Барнаулу, стала бывшая Новобазарная площадь. В настоящее время это угол улиц Партизанской и Ядринцева, по сути, данная территория полностью застроена. Ранее она тянулась практически до современной улицы Челюскинцев, будучи одной из самых больших площадок для проведения торжеств в Барнауле первой половины XX века. Так, 10 марта 1917 года здесь с участием большого числа жителей состоялся праздник Свободы. Тем самым горожане отмечали падение монархии.

Особая роль в революционные годы принадлежала Демидовской площади. Расположенное на ней здание Богадельни (бывшее Управление Алтайского округа) стало местом, где с февраля по июнь 1918 года работал Алтайский губернский исполнительный комитет совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов — высший региональный орган советской власти. Более того, в ходе белогвардейского мятежа 11 июня 1918 года здание оказалось главным оплотом обороны большевиков. До сих пор на обелиске, стоящем ближе к проспекту Красноармейскому, можно различить следы пуль от обстрела здания в ходе этой обороны.

К слову, Демидовская площадь также традиционно рассматривалась как место для первых советских общегородских митингов. В частности, здесь прошли митинги сторонников новой власти 5 марта и 1 мая 1917 года.

Другим примечательным местом, сохранившим память о революционных потрясениях, стал Нагорный парк. Он печально известен тем, что здесь расстреляли часть большевиков после падения советской власти в Барнауле летом 1918 года. Речь идет о нескольких десятках человек. В память о произошедшем позднее, в 1950-е годы, здесь был установлен обелиск. Предположительно, он стоит на том самом месте, где и производились расстрелы красноармейцев. К слову, реальных захоронений сторонников советской власти, павших от рук белых, на территории Нагорного парка нет.

Между тем таких мест в городе, где производились расстрелы, было еще как минимум пять. Среди них — Дунькина роща, территория современного парка "Изумрудный" (ранее — Крестовоздвиженское кладбище), станция Присягино. Более того, по некоторым данным, в последней точке изредка устраивались в том числе и показательные казни.

Кстати, именно нагорная часть города в большей степени сохранила в себе ряд революционных топонимов. Это особенно заметно по названиям улиц и переулков. Второй такой заповедный уголок в городе находится в районе ВРЗ. Любопытно, что при этом на карте Барнаула оказался сохранен целый ряд исторических имен, которые не играли значимой роли в красном движении на Алтае.

Особо стоит отметить Мемориал борцам за советскую власть, расположенный на проспекте Ленина, между стадионом "Динамо" и кинотеатром "Родина". Композиция включает в себя несколько стел, братские могилы, а также монумент с Вечным огнем. Комплекс несколько раз перестраивался, под плиткой до сих пор находятся захоронения более чем 40 человек.

Кроме того, немало революционных воспоминаний несет в себе улица Ползунова. Здесь располагались чертежная, филармония, земская управа. Так, в чертежной с мая 1917 года находился Барнаульский совет рабочих и крестьянских депутатов. С ним связано установление советской власти в Барнауле 7 декабря 1917 года. Нынешняя филармония ранее являлась бывшим Народным домом. Это был самый большой зал в городе в 1917 году. Здесь проводились общегородские митинги и съезды. Например, в здании работал II губернский съезд советов крестьянских депутатов, провозгласивший советскую власть в Алтайской губернии.

Стоит назвать и еще несколько примечательных мест Барнаула, связанных с революцией и последовавшей Гражданской войной.

- Пересечение улицы Ползунова и проспекта Ленина. Здесь расположен бюст Ефима Мамонтова — активного участника установления советской власти на Алтае, в период Гражданской войны он являлся главкомом партизанской армии.

- Здание администрации Барнаула — до начала революционных потрясений здесь располагался дом начальника Колывано-Воскресенских заводов. С марта по начало мая 1917 года в помещении находился Барнаульский совет рабочих и солдатских депутатов.

- Бюсты Присягина и Цаплина.

Добавим, что несколько укороченный аналог проведенной экскурсии под названием "Грозный Барнаул 1917-го" может быть презентован барнаульским школьникам уже в начале декабря.