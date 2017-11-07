Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу певца Стаса Михайлова против России, пишет "Газета.ру".
Известно, что жалобу приняли почти три года назад. А в октябре этого года ЕСПЧ коммуницировал ее, то есть она прошла первый этап рассмотрения.
Певец пожаловался на фильм "Дублер". По мнению Михайлова, в фильме незаконно использован его образ и изображение. В картине фигурирует персонаж по имени Михаил Стасов, которого играет Александр Ревва.
Ранее жалобу певца рассмотрели российские суды. В России сослались на положение Гражданского кодекса, разрешающее использование авторского материала для пародирования или создания карикатуры.
Комментарии
Михайлова не слушаю, но я бы тоже пожаловался на на фильм "Дублер". По мнению меня, в фильме незаконно использованы тупость, пошлость и бездарность.
ха-ха-ха! вот жеж дурачина
Значит Стасик узнал себя...Но это лишь пародия...Ведь никто не падаёт в суд на пародийные фильмы...Просто у Стасика нет чувство юмора..
кто бы подал в суд а Михайлова, за то что он обманывает российских женщин своими сладкими бездарными песенками, распространяя дурновкусие
Бабы от 45 лет и старше. Игнорируйте концерты этого самовлюбленного павлина. Вы его интересуете только как источник дохода. Ничего для "тебя" он делать не будет.
Надо к Светлане Медведевой обратиться, она точно поможет.