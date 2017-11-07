Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу певца Стаса Михайлова против России, пишет "Газета.ру".

Известно, что жалобу приняли почти три года назад. А в октябре этого года ЕСПЧ коммуницировал ее, то есть она прошла первый этап рассмотрения.

Певец пожаловался на фильм "Дублер". По мнению Михайлова, в фильме незаконно использован его образ и изображение. В картине фигурирует персонаж по имени Михаил Стасов, которого играет Александр Ревва.

Ранее жалобу певца рассмотрели российские суды. В России сослались на положение Гражданского кодекса, разрешающее использование авторского материала для пародирования или создания карикатуры.