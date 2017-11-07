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Число протестных акций резко возросло в России с начала года — к такому выводу пришли эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР).

Как следует из исследования, проведенного ЦЭПР, общее число протестов в стране выросло с начала 2017 года почти на 60%. Эксперты ранжировали протестные мероприятия на три типа.

Во-первых, это протесты с социально-экономической повесткой, посвященные темам обманутых дольщиков, росту тарифов и так далее. Во-вторых, это акции по проблеме трудовых отношений — мероприятия работников предприятий, в том числе с требованиями выплаты долгов по зарплате.

Третья категория — политические протесты, включая акции оппозиции.

При этом в докладе Центра экономических и политических реформ акцентируется внимание на том, что большинство протестных мероприятий не связаны с политическими требованиями.

Также называются регионы, где в третьем квартале 2017 года было зафиксировано больше всего протестных акций. В их число Алтайский край не входит. Зато в этом списке оказались Новосибирская и Омская области. Также в этот перечень попали Ростовская область, Краснодарский край, Свердловская область, Москва и Подмосковье, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Волгоградская область, Саратовская область и Приморский край.