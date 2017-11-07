Фото: infotransauto.ru
Число протестных акций резко возросло в России с начала года — к такому выводу пришли эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР).
Как следует из исследования, проведенного ЦЭПР, общее число протестов в стране выросло с начала 2017 года почти на 60%. Эксперты ранжировали протестные мероприятия на три типа.
Во-первых, это протесты с социально-экономической повесткой, посвященные темам обманутых дольщиков, росту тарифов и так далее. Во-вторых, это акции по проблеме трудовых отношений — мероприятия работников предприятий, в том числе с требованиями выплаты долгов по зарплате.
Третья категория — политические протесты, включая акции оппозиции.
При этом в докладе Центра экономических и политических реформ акцентируется внимание на том, что большинство протестных мероприятий не связаны с политическими требованиями.
Также называются регионы, где в третьем квартале 2017 года было зафиксировано больше всего протестных акций. В их число Алтайский край не входит. Зато в этом списке оказались Новосибирская и Омская области. Также в этот перечень попали Ростовская область, Краснодарский край, Свердловская область, Москва и Подмосковье, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Волгоградская область, Саратовская область и Приморский край.
Комментарии
Это естественно! сезонное обострение! Все со слабой и неустойчивой психикой выбежали на митинги.
В их число Алтайский край не входит. Зато в этом списке оказались Новосибирская
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Вот по этому с 1 июля в Новосибирской области повышают квартплату на 3%, а в Алтайском крае на 4,5%.
Доверие к вождю только растет, но протестных акций стало больше - кто-то мягко говоря не прав...
7.11.2017 16:36
- гость -
Ога, кастрюлями погреметь, и тарифы сразу снизятся. Можно еще пляски с бубном. У африканских народов много есть таких способов.
16:43, там кастрюлями сильно то никто и не гремел (правда пару раз Навальный приехал), просто пригрозили мэра свергнуть. На пятый раз вместо желаемых 15% мэр сказал, что его и 3% вполне устроит Депутаты быстренько закон сочинили. Ну и народ больше выходить не стал. Значит всех всё устраивает.
Сейчас тут будут защищать "Царя"
А потом побегут вновь плакать о маленьких ЗП и отсутствии работы
Под выборы не понять на какие деньги (?) организовалось огромное количество всевозможных шараш-контор с громкими названиями, которые "не понимают" что усиление протестной активности напрямую связано с одним- вбросом американских денег для срыва, или хотя бы усложнения, выборов Президента.Отдельного вопроса заслуживает охотное перепечатывание этой ахинеи российскими СМИ. Всё чаще задумываешься а так ли неправы были наши предки в 37-м году?
Перечень же регионов с усиленной протестной активностью в очередной раз подтверждает истину - недовольны всегда наиболее сытые.
Мы рады, что Мельниченко, Сечин, Роттинберги, Усманов богатеют.
7.11.2017 16:50
- гость -
Вон оно че Михалыч, Навальный всех напугал, и не стал Новосибирск поднимать тарифы.
Где таких сказочников набирают?
В Новосибирске меньше тарифы, потому что там своя ГЭС и промышленный центр.
"Мы рады, что Мельниченко, Сечин, Роттинберги, Усманов богатеют."
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тогда вы совпали с национальными интересами нонешней России, которые так твёрдо отстаивает пересидент и его команда
"В Новосибирске меньше тарифы, потому что там своя ГЭС и промышленный центр."
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вы бы ещё сказали "потому что там зарплаты выше"
логическая цепочка для вас:
1. власти в н-ске хотели повысить тарифы на 15%
2. жители н-ска вышли на митинги против этого
3. власти в н-ске передумали повышать тарифы на 15% и повысили на всего на 3% (в пределах инфляции)
умеете в уме складывать?
7.11.2017 16:51
- гость -
++++
Эт точно ... какого фига жалуются только
В Новосибирске меньше тарифы, потому что там своя ГЭС и промышленный центр.
Тогда потрудитесь вот это объяснить. Или на тот момент в Новосибирске ГЭС не было или он не был промышленным центром?
20 ДЕК, 2016
"Городецкий подписал постановление о повышении тарифов ЖКХ в регионе 16 декабря. Постановление вступает в силу 1 января следующего года, а тарифы вырастут с 1 июля. Согласно приложению к документу, размер роста тарифов — разный для каждого муниципального образования. Так, в Новосибирске холодная вода вырастет в цене на 20%, горячая — на 15,9%, отопление — на 14,9%, электроснабжение — на 2,9%, газ — на 3,9%. В городах Бердск, Обь и Краснообск проиндексируют каждую услугу ЖКХ не более чем на 4%. Средний рост тарифов — 15%."
7.11.2017 17:22
Гонец из Пензы
Ты действительно гонец от слова гон. На 15 % там еще в прошлом году решили повысить и повысили. В этом году на 15 никто и не думает повышать.
Выше тебе кинул текст уже, кто-то
17:36, нет уж дорогой Решить то они решили, но потом вышел народ и они передумали
7.11.2017 17:40
- гость -
Залезь в новосибирский сайт и посмотри как изменились там тарифы в этом году. Потом можешь писать дальше.
Передумали тебе, ну-ну
17:45, а что мне на какие-то сайты лазить, я уж три года живу в Новосибирске.
Перечень же регионов с усиленной протестной активностью в очередной раз подтверждает истину - недовольны всегда наиболее сытые.
Сытые умнее и не рассуждают как затюканные алтайские жители, которые страшно боятся, что вдруг! без Путина будет ещё хуже. Моя соседка-пенсионерка лет 15 талдычит одно:" А при Ельцине и пенсии не давали" и голосует за воров. И будет хуже, потому что придёт такой же или борзеть дальше будет Путин.