Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев рассказал, что сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить теракт в Москве. Об этом пишет газета "Известия".

По словам главы МВД, в Химках был задержан гражданин Киргизии, который занимался вербовкой в ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Кроме этого, этот же человек хотел устроить теракт с использованием автомобиля "КамАЗ" возле одной из станций метрополитена на севере столицы.

Сейчас по данному факту идет следствие.