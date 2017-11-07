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Уголовное дело об угрозе убийством собственной матери возбудили в отношении 30-летнего жителя Чемальского района Республики Алтай.

Как сообщили в МВД по региону, к правоохранителям обратилась 54-летняя жительница Чемала, рассказавшая, что ее сын угрожал убить ее.

Полицейские установили, что мужчина пришел домой в состоянии сильного алкогольного опьянения. Это стало причиной его ссоры с матерью.

"В ходе словесной перепалки мужчина, размахивая ножом, высказывал в ее адрес угрозу убийством. В сложившейся обстановке, учитывая состояние алкогольного опьянения и агрессивное поведение сына, женщина восприняла угрозу реально и опасалась ее осуществления. Когда мужчина вышел в соседнюю комнату, сельчанка позвонила в полицию", — уточняют в МВД.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел, где он признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев либо лишение свободы на срок до двух лет.