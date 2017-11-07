Марш в честь 76-летия парада 7 ноября 1941 года прошел во вторник, 7 ноября, на Красной площади в Москве, сообщает "Газета.ру".

В марше участвовало более пяти тысяч человек. Были задействованы кавалерийская группа президентского полка ФСО России, военнослужащие Министерства обороны России, воспитанники Московского суворовского и Московского военно-музыкального училищ, кадетские парадные расчеты от федеральных ведомств и образовательных организаций Москвы, Почетный караул, представленный тремя видами Вооруженных сил, сводный военный оркестр Московского территориального гарнизона.

Марш смотрели, помимо всех прочих, и те, кто участвовал в параде 1941 года, руководители ведущих ветеранских организаций, участники парада 1945 года.