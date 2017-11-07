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Жительница алтайского села Сибирка подозревается в покушении на убийство 81-летней женщины, которую она хотела сжечь в ее же доме.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, вечером 5 ноября 30-летняя злоумышленница пришла к дому престарелой женщины, облила бензином крыльцо деревянного дома, где находилась пенсионерка, и подожгла его.
"Своими действиями она хотела причинить смерть односельчанке, желая отомстить ей за выдвинутое в ее адрес обвинение в краже денег", — уточняют в СКР.
К счастью, трагедии удалось избежать. Ввиду погодных условий пламя потухло, повредив крыльцо, веранду и несколько бревен самого дома.
В правоохранительном ведомстве добавляют, что злоумышленница призналась в преступлении и раскаялась. Расследование продолжается.
Комментарии
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, вечером 5 ноября 30-летняя злоумышленница пришла к дому престарелой женщины, облила бензином крыльцо деревянного дома, где находилась пенсионерка, и подожгла его.
Блин, ну та 81-летняя в маразме, а эта-то куда? Когда? Когда было про...но это поколение? Почему из них выросло мразоподобное двуногое?