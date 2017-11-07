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Жительница алтайского села Сибирка подозревается в покушении на убийство 81-летней женщины, которую она хотела сжечь в ее же доме.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, вечером 5 ноября 30-летняя злоумышленница пришла к дому престарелой женщины, облила бензином крыльцо деревянного дома, где находилась пенсионерка, и подожгла его.

"Своими действиями она хотела причинить смерть односельчанке, желая отомстить ей за выдвинутое в ее адрес обвинение в краже денег", — уточняют в СКР.

К счастью, трагедии удалось избежать. Ввиду погодных условий пламя потухло, повредив крыльцо, веранду и несколько бревен самого дома.

В правоохранительном ведомстве добавляют, что злоумышленница призналась в преступлении и раскаялась. Расследование продолжается.